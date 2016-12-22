ЦБ отозвал лицензию у столичного банка

Банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Москве Русского международного банка. Причиной стала высокорискованная бизнес-модель кредитной организации

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Банк России принял решение об отзыве с 4 сентября 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «Русский Международный Банк», говорится в сообщении регулятора.

РМБ занимает 137-е место в банковской системе России.

В ЦБ сообщили, что бизнес-модель банка была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации. В результате банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Помимо этого, как отмечает регулятор, РМБ не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Поскольку руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, ЦБ принял решение о выводе кредитной организации с рынка банковских услуг и назначил туда временную администрацию.

РМБ — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.