Рынок слияний и поглощений российских компаний достиг максимума за 4 года

За три квартала объем сделок M&A с участием российских компаний стал максимальным с 2013 года. Впрочем, без сделки по продаже пакета акций «Роснефти» результат был бы противоположным. В будущем эксперты ожидают реального роста

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Общий объем сделок слияний и поглощений (M&A), включая заявленные, но незавершенные, с участием российских компаний как внутри России, так и за рубежом за три квартала 2017 года увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщается в новом отчете Thomson Reuters — Deal making in Russia 3Q 2017 (есть в распоряжении РБК).

За девять месяцев этого года общая сумма сделок составила $18,2 млрд против $12,8 млрд в 2016 году. В 2015, 2014 и 2013 годах этот показатель составлял $10,3 млрд, $16,3 млрд и $38,2 млрд соответственно. Таким образом, за три квартала этого года рынок показал лучший результат с 2013 года. Топливно-энергетический и сырьевой секторы занимают 86% объема всего рынка сделок M&A в России, отмечается в отчете.

Стабилизация без развития

Однако такой существенный рост рынка M&A с участием российских компаний не является системным, следует из данных Thomson Reuters. Взлет произошел за счет одной объявленной сделки по покупке китайской нефтяной компанией CEFC China Energy («Хуасинь») акций «Роснефти» на сумму $9,1 млрд. Без учета этой сделки, благодаря которой рынок вырос в два раза, он бы продемонстрировал худший результат за три квартала с 2005 года (данные за более ранние периоды в отчете отсутствуют).

Собственно, эта сделка и определила лидеров за три квартала среди инвестбанков. На первом месте по объему сделок — «ВТБ Капитал», в качестве банка-консультанта компания за девять месяцев провела восемь сделок на общую сумму $11,4 млрд (60,9% всех сделок по сумме), включая сделку между CEFC и «Роснефтью». Второе место с одной, той же самой, сделкой (на $9,1 млрд, или 48,6%) занял китайский банк China International Capital. На третьем месте с одной сделкой на сумму $1,85 млрд (9,9%) — Deutsche Bank (он сопровождал сделку по покупке пакета акций в ОАО «Севернефтегазпром» и доли в разработке Южно-Русского газоконденсатного месторождения австрийской компанией OMV). У остальных инвестбанков доля в объеме сделок была менее 10%.

Именно сделка с «Роснефтью» определила 35-процентный прирост (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года) в сегменте поглощений российских активов иностранными инвесторами — до $13,9 млрд, максимума с 2012 года. Что касается сделок слияний и поглощений российскими компаниями иностранных активов и сделок между российскими компаниями внутри страны, то здесь рынок M&A показывает худшие за последние несколько лет результаты. Сумма сделок по поглощению иностранных компаний российскими за девять месяцев 2017 года сократилась на 8​4,7%, до $413 млн, достигнув минимума с 2001 года. Объем сделок слияний и поглощений внутри страны показал минимум с 2004 года, составив $4,3 млрд.

О том, что в целом, без учета сделки «Роснефти», рынок M&A с участием российских компаний стагнирует, говорит и количество сделок. По итогам трех кварталов 2017 года их число сократилось до 993 с 1265 в 2016 году.

Большинство российских компаний не имеет сейчас планов по расширению своей деятельности — наоборот, в экономике сейчас период «стабилизации без развития», а компании урезают расходы и сокращают издержки, говорит главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин. «Акцент на стабилизации экономики от власти и последовавшего за ней бизнеса придавил рынок сделок M&A. Многие предпочитают подождать до того момента, когда экономика вновь перейдет от стабилизации к развитию», — рассуждает он. Наблюдающаяся активность носит скорее инерционный характер — проходят сделки, которые рассматривались ранее, добавляет эксперт.

Несмотря на то что в целом объем сделок M&A показывает позитивный результат по сравнению с прошлыми годами, сам рынок на самом деле не улучшается фундаментально — проводимые сделки не результат заинтересованности новых международных инвесторов, а «повседневная работа» уже знающих рынок и находящихся в нем долгие годы инвесторов, говорит партнер EY Рубен Исраелян. «Нет никакого интереса со стороны новых финансовых и стратегических инвесторов с Запада, сделки бывают, однако они локальные и без серьезной конкурентной среды вокруг», — поясняет он. Эксперт отмечает, что есть интерес со стороны японских и корейских инвесторов, однако они очень осторожны. В свою очередь, Китай хоть и проявляет большую активность, но заключение сделок с китайскими инвесторами занимает очень много времени, заключает Исраелян.

Такого же мнения о заинтересованности иностранных инвесторов придерживается и руководитель практики PwC по сопровождению сделок слияний и поглощений в России и СНГ Надежда Живорова. «Многие приняли решение уйти с российского рынка полностью, а те, что по-прежнему работают в России, до недавнего времени осуществляли выборочные, точечные сделки», — поясняет она.

Возможен ли рост

Несмотря на невеселые настроения инвесторов, потенциал для роста все же есть. «Азиатские инвесторы (Китай, Корея, Индонезия, Казахстан) смотрят на Россию более пристально в этом году по сравнению с 2015–2016 годами, американские и европейские инвесторы начинают понемногу возвращаться в Россию и присматривать активы на покупку, внутри России наблюдается тенденция консолидации ИТ-компаний среднего размера вокруг банковских и телекоммуникационных групп, особый интерес банки проявляют к финтех-индустрии, — указывает Надежда Живорова. — Мы также ожидаем продолжения тренда на увеличение активности со стороны иностранных инвесторов, связанное с относительной дешевизной российских активов в настоящее время».

Опрошенные РБК эксперты указывают на еще один специфический драйвер роста рынка M&A — созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Туда передаются на оздоровление проблемные банки, ЦБ входит в их капитал, санирует, а потом планирует продавать.

ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» 29 августа, а Бинбанка — 21 сентября. Это первые банки, которые санируются по новому механизму, с использованием находящегося под управлением Банка России ФКБС, который финансируется из средств регулятора. Если размер дыры в «ФК Открытие» ЦБ оценивает в 250–400 млрд руб., то для доформирования резервов Бинбанка необходимо, по оценке регулятора, 250–350 млрд руб. На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что после оздоровления «Открытия» и Бинбанка эти банки, скорее всего, будут проданы через размещение на бирже.​

«Наиболее интересными активами теперь автоматически становятся санируемые ЦБ банки, которые в течение определенного периода попадут на рынок, и хотя это не перспектива 2018 года, но именно это теперь главная интрига российского M&A», — говорит первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. «ФКБС неизбежно продолжит получать новые банки на санацию, поскольку в секторе остается много слабых игроков, имеющих системную или региональную значимость», — поясняет он. Эти таргеты в итоге станут лакомыми кусками для более сильных конкурентов, имеющих средства для их покупки после оздоровления и идеи по их дальнейшему развитию, считает он.

В PwC также считают, что запуск ФКБС повлияет на спрос на услуги инвестбанков по сопровождению сделок в среднесрочной перспективе. «Когда фонд выполнит функцию по оздоровлению банковской системы и сфокусируется на продаже активов частным инвесторам», — говорит Надежда Живорова.

Впрочем, некоторые банкиры отмечают небольшой рост активности уже сейчас. «На рынке слияний и поглощений уже начался рост спроса на услуги M&A в связи с запуском фонда консолидации. Участники рынка стали более внимательно оценивать риски в ходе возможных сделок», — говорит член совета директоров Экспобанка Кирилл Нифонтов. «В целом мы ожидаем как в этом, так и в следующем году увеличения количества сделок и объема самого рынка M&A», — заключает банкир.