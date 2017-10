Банки запустят систему мгновенных переводов для физлиц в 2018 году

Ассоциация «Финтех» через полгода запустит при участии ЦБ пилот платформы мгновенных розничных переводов. Создание системы создаст проблемы Сбербанку, который активней других развивает это направление, считают эксперты

Наблюдательный совет Ассоциации развития финансовых технологий («Финтех») одобрил в пятницу, 29 сентября, концепцию развития платформы мгновенных розничных переводов, сообщил РБК руководитель профильного направления ассоциации Алексей Рассказов. О создании платформы розничных платежей зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказывла в феврале этого года на встрече банкиров с ЦБ в пансионате «Бор». Тогда речь шла только о переводах между физлицами person to person, одной из целей создания платформы ЦБ указывал обеспечение безопасности для таких переводов.

«Цели создания платформы — развитие рынка платежных услуг и снятие межбанковских барьеров при переводах физлиц и создание условий для внедрение высокотехнологичных финансовых сервисов», — пояснил Алексей Рассказов.

Теперь функционал платформы решено расширить, согласно концепции, переводы будут осуществляться как между физлицами (person to person), в том числе и между своими счетами (me to me), так и между физлицами и юрлицами (person to company) с помощью мобильного приложения, обслуживающего банка или через сайт. Для определения получателя-отправителя предполагается использовать несложный идентификатор в виде номера телефона, e-mail, ID соцсетей и т. п. В качестве идентификатора для компании на первом этапе может быть использован ИНН, в дальнейшем, может использоваться идентификатор, выработанный в рамках проекта «Финтеха» по развитию цифровой идентичности.

Участники ассоциации, созданной при участии ЦБ и объединяющий ряд крупнейших российских банков, уже приступили к созданию пилотной версии платформы. «Пилот будет реализован на средства ассоциации», — уточнил Алексей Рассказов. По его словам, процесс займет полгода. По итогам тестирования будут определены отдельные параметры системы, решен вопрос о сроках ее запуска в эксплуатацию. Лимит транзакций, которые смогут проводиться в системе, еще обсуждается.

​В ЦБ не ответили на запрос РБК.

Предыстория Впервые о создании централизованной платформы розничных платежей при участии регулятора зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала в феврале этого года на встрече банкиров с ЦБ в пансионате «Бор». Она уточняла, что «проект должен дать совершенно иное качество проведения платежей». Проект осуществляется на базе Ассоциации «Финтех», созданной в 2017 году. Соучредителями ассоциации являются Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, «ФК Открытие», НСПК, Qiwi, и ее задача — разработка и внедрение технологических решений для обеспечения развития российского рынка высокотехнологических финансовых услуг и цифровизации экономики. Ассоциация работает над четырьмя основными направлениями — индентификация и менеджмент цифровой идентичности, развитие технологий распределенного реестра, развитие единого розничного платежного пространства, развитие открытых API.

Почему нужна одна система для всех банков

Сейчас каждый банк развивает свои платежные приложения самостоятельно, определяя тарифы, правила и ограничения. Появление единой системы, позволяющей переводить средства быстро и удобно, с использованием минимального объема предоставляемых сведений нужно банкам, чтобы успеть за потребностями потребителей и развитием технологий, считают участники рынка. «Сейчас есть много способов переводов средств — с карты на карту, в мобильных приложениях, однако, все они в той или иной степени неудобны, — отмечает руководитель направления по развитию электронных сервисов Альфа банка Юлия Харьковская. — Например, чтобы перевести средства на счет клиента другого банка, нужно указывать 16-значный номер карты. И не у всех банков есть функция перевода с карты на карту».

Количество и объем безналичных операций по картам в России стремительно растет. Согласно данным ЦБ, за первое полугодие 2017 года на оплату услуг по картам приходилось 27,45% операций, их объем составил 7,27 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем операций вырос на 149%, а их количество на 158%, причем их доля в общем объеме операций по картам возросла до 74% (8,12 млрд транзакций). При этом по состоянию на 1 июля 2017 года в России было эмитировано 259,67 млн карт. И это при том, что ​по прежнему значительный объем операций приходится на снятие наличных — 45,6% (12,08 трлн руб.).

Создание новой платформы позволит регулятору перевести в контролируемую зону активно развивающийся сегмент псевдо-платежей, считают эксперты. Объем рынка переводов между картами физлиц пока невозможно оценить, но это очень значительный сегмент, считает гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов. «Перевести эти транзакции в белую зону, снизить долю фактических расчетов за услуги — одна из задач регулятора», — говорит он.

Перспективный подход

Анонсируя создание единой розничной платформы, Ольга Скоробогатова отмечала, что часть доходов от транзакционного бизнеса банки потеряют. «В среднем, комиссия за перевод со счета карты по произвольным реквизитам, например, в другой банк, составляет 2-2,5%, в отдельных случаях могут доходить до 4%, — отмечает директор департамента развития кредитных продуктов Дмитрий Курганов. — Если в новой платформе комиссии будут ощутимо ниже, клиенты будут чаще пользоваться ею».

Однако транзацкицонный бизнес в последнее время становится все менее прибыльным для остальных игроков, поскольку значительную часть забирает Сбербанк, отмечают участники рынка. «Сейчас наибольшая доля в сегменте переводов физлиц по картам приходится на Сбербанк, и перевести пользователя на новую платформу можно будет только в том случае, если она будет действительно удобной и работающей, — уточняет Грибанов. — Поэтому остальные банки готовы вкладываться в создание альтернативной системы, которая обеспечит клиентам этот функционал». К тому же себестоимость мелких операций для банков порой превышает возможный доход. «В среднем для банка себестоимость операции перевода с карты на карту составляет до 0,8% от транзакции», — добавляет Дмитрий Курганов.

Конкуренция в сегменте затрудняет совместную работу разных банков над проектом, однако его патронирование со стороны ЦБ снимает часть проблем, говорит Юлия Харьковская. «Поэтому создание системы в рамках отдельного проекта при участии регулятора позволило бы соблюсти интересы всех участников», — поясняет она.

В то же время банкам выгодно, чтобы объем остатков по счетам оставался положительным, особенно, если речь идет о зарплатных картах. «Это наиболее дешевые средства для банков — на остаток по счету не приходится начислять проценты, при этом банк может использовать эти средства для размещения в активы или казначейские операции», — продолжает Дмитрий Курганов.

Поэтому банки готовы делиться частью своих транзакций с конкурентами и даже другими участниками рынка, чтобы не проиграть Сбербанку в борьбе за клиента. «Банки готовы поделиться частью рынка, чтобы не терять клиента, который уходит туда, где может получить такой сервис, — считает зампред правления, руководитель дирекции обслуживания физлиц и малого бизнеса Райффайзенбанка Андрей Степаненко. — Сейчас Сбербанк, располагая большим количеством карт уже фактически реализовал такую платформу внутри своей системы. Причем добиться таких же объемов карт ни одному игроку в одиночку уже не удастся. Поэтому банки готовы вкладываться в создание такой альтернативы в виде системы, которая позволит осуществлять такие переводы».