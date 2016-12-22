Несогласным на bail-in владельцам бондов «Пересвета» выплатят деньги

Владельцы облигаций «Пересвета», которые голосовали против их конвертации в капитал, получат вложенные деньги. Для не согласных с принятым решением миноритариев готовятся особые условия

Фото: Олег Яковлев / РБК

Держатели трех выпусков облигаций «Пересвета», не согласившиеся на конвертацию облигаций в рамках bail-in, получат денежные выплаты в размере 100% от номинала, сказал журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов в кулуарах ПМЭФ.

«Те, кто не участвовал в bail-in, получат полностью свои денежные средства», — заявил Сергей Швецов в ответ на вопрос о том, что будет с держателями бумаг «Пересвета», не попавших в конвертацию. Иными словами, эти облигационеры оказались в более выгодном положении, чем минотарии и те, кто проголосовал за конвертацию, признал он.

Условия bail-in для миноритариев, которые были вынуждены согласиться с решением держателей крупной доли, могут быть изменены, сообщил Швецов. «Насколько я знаю, финансовый агент, который проводил конвертацию, готовит для этих облигационеров предложения, чтобы у них были условия не хуже, чем у остальных участников bail-in», — добавил он.

Держатели облигаций, проголосовавшие за введение bail-in, получили 15% в виде денежных выплат, а остальные 85% средств были переведены в капитал банка. При этом миноритарии, голосовавшие против, были вынуждены подчиниться решению держателей крупных пакетов на тех же условиях.

О конвертации облигаций «Пересвета» в капитал Банк России объявил 19 апреля. В ходе процедуры bail-in обязательства банка перед держателями облигаций переводятся в более длинный долг и под более низкий процент. В случае с «Пересветом» за введение bail-in должны были отдельно проголосовать держатели каждого выпуска бумаг. Положительное решение принималось в том случае, если держатели большей части выпуска (50% плюс одна акция) голосовали за конвертацию. Владельцы небольших пакетов при этом вынуждены были подчиняться решению большинства.

В такой ситуации оказались миноритарии шести выпусков облигаций «Пересвета». Держатели трех выпусков проголосовали против bail-in.