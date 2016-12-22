ВЭБ протестирует блокчейн для новой пенсионной системы

Внешэкономбанк и Ассоциация негосударственных пенсионных фондов намерены протестировать технологию блокчейн в новой накопительной пенсионной системе — индивидуальном пенсионном капитале, узнал РБК

Фото: Олег Яковлев / РБК

Внешэкономбанк (ВЭБ) и Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) намерены протестировать технологию блокчейн относительно ее применения в новой накопительной пенсионной системе — индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). Об этом глава ВЭБа Сергей Горьков и АНПФ Сергей Беляков рассказали РБК во время Петербургского международного экономического форума. В ходе форума ВЭБ и АНПФ подпишут соответствующие соглашения.

Горьков рассказал, что сейчас ВЭБ ищет разные пилотные площадки по применению блокчейна. «Технология новая, надо понять, где эффективность выше», — сказал он. «Мы считаем, что пенсионные фонды вполне могли бы быть площадкой для реализации технологии блокчейна. Это, возможно, в будущем связано с центральным администратором, но пока мы пилот делаем в ограниченном формате», — пояснил глава ВЭБа.

По словам Сергея Белякова, АНПФ вместе с ВЭБом будет прорабатывать вопрос работы с данными пенсионных фондов, которые передаются в ЦБ и в ПФР. «Особенно актуальна работа с блокчейном в рамках концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), который требует использование центрального администратора», — говорит Беляков. По его словам, АНПФ хочет понять, возможно ли использовать блокчейн для целей пенсионного администратора.

Пенсионный администратор — это основное звено индивидуального пенсионного капитала. Согласно концепции Минфина и ЦБ, центральный администратор будет администрировать пенсионные счета и взносы.

«Так как время по запуску реформы ограничено, у нас на тестирование применения блокчейна в рамках ИПК есть не более восьми месяцев», — говорит Беляков. Если блокчейн будет применим в рамках ИПК, то АНПФ направит эти предложения правительству, уточнил он.

Сейчас в ЦБ, Минфине и среди участников рынка идет дискуссия о том, на какой базе должен быть выстроен центральный администратор. Предлагается несколько вариантов — создать его на базе Пенсионного фонда, на базе Национального расчетного депозитария или выстроить с нуля.

Технология важна в работе с разными базами данных, пояснил Горьков. «Когда у вас разные базы данных, вы можете совершать операции только в рамках одной из них. У вас нет синергии. Блокчейн дает возможность синергии одной базы данных с другой. При наличии платформы блокчейн разные базы данных работают синхронно, что позволяет синтезировать данные», — говорит Горьков.