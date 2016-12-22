Руководитель ЖКХ Москвы возглавит оператора энергосетей России

Правительство порекомендует назначить главой оператора энергосетей России — компании «Россети» — руководителя департамента ЖКХ Москвы Павла Ливинского

Павел Ливинский (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с Ливинским заявил, что правительство решило рекомендовать его на должность нового главы «Россетей», передает «Интерфакс». Ливинский должен вступить в должность после того, как пройдет совет директоров компании, уточнил Медведев. Представитель «Россетей» не стал комментировать РБК, когда состоится совет директоров по выбору гендиректора.

Премьер отметил, что «Россети» имеют большое значение для российской экономики, а также указал на то, что у Ливинского уже есть опыт работы в энергетической сфере (с 2006 по 2013 год он был замгендиректора в Московской городской электросетевой компании, а позже возглавил ОАО «Объединенная энергетическая компания»). С 2013 года Ливинский возглавлял департамент топливно-энергетического хозяйства Москвы. В марте 2017 года этот департамент объединили с департаментом ЖКХ и благоустройства, после чего Ливинский стал главой объединенного департамента.

Слухи об отставке нынешнего главы «Россетей» Олега Бударгина (занимает должность с июня 2013 года) ходили уже несколько лет, но до сих пор ему удавалось сохранить кресло. «Олег Михайлович — опытный аппаратчик», — вспоминает в разговоре с РБК федеральный чиновник.

О том, что в администрации президента находится проект распоряжения об отставке главы холдинга «Россети», в июне сообщало агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. По данным собеседника агентства, возможными причинами отставки могло быть недовольство властей в связи с низкими дивидендами госхолдинга и неурегулированными отношениями с энергосбытовыми компаниями.

Первоначально на пост главы «Россетей» рассматривали зампреда правления ВЭБа Михаила Полубояринова, но этот вариант был отброшен еще в июне, рассказали РБК два федеральных чиновника. Тогда Полубояринова принял Путин, но не согласовал назначение. В результате, по словам одного из источников, Полубояринов только возглавит совет директоров Федеральной сетевой компании — крупнейшей «дочки» «Россетей».

В августе 2015 года собеседники «Ведомостей» в энергокомпаниях говорили, что недовольство Бударгиным вызвала ситуация с «дочкой» «Россетей» — компанией «Ленэнерго», которая держала 13,4 млрд руб. в попавшем под санацию банке «Таврический». Экс-гендиректор «Ленэнерго» Андрей Сорочинский и бывший директор компании по финансам Денис Слепов стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблениями полномочиями.

«Россети» были созданы в 2013 году путем слияния ФСК и холдинга МРСК, управлявшего магистральными распределительными сетями. «Россети» — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире, управляет 2,3 млн км линий электропередачи, 496 подстанциями трансформаторной мощностью более 773 тыс. МВА.