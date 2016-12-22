Арбитраж отказал «Газпрому» во взыскании $34,5 млрд с «Нафтогаза Украины»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Стокгольмский арбитраж отменил требование «бери или плати» по контракту «Газпрома» с «Нафтогазом» о поставках газа на Украину. Суд также предписал российской компании пересмотреть формулу цены на газ с 2014 года

Стокгольмский арбитражный суд постановил отменить требование «бери или плати» (take-or-pay) российской энергетической компании «Газпром» по контракту с «Нафтогазом» о поставке газа на Украину. Об этом сообщает пресс-служба украинского нефтегазового холдинга в своем Facebook. Общие требования «Газпрома» к «Нафтогазу», связанные с условием «бери или плати», составляют $34,5 млрд.

«Стокгольмский арбитраж полностью удовлетворил требование «Нафтогаза» по принципу take-or-pay», — говорится в сообщении компании. Кроме того, суд удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре контрактной цены с учетом рыночных условий (речь идет о ценообразовании на газ начиная с 2014 года).

В пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины» РБК подтвердили, что компания получила решение Стокгольмского арбитража, которое «полностью отклонило условие «бери или плати». Кроме того, судом был полностью отменен запрет на реэкспорт газа.

В 2015 году «Газпром» подал иск к «Нафтогазу», в котором потребовал взыскать с украинской госкомпании плату за недобор ​контрактных объемов газа в 2012–2013 годах, которую она должна была оплатить по правилу take-or-pay («бери или плати», ежегодная оплата минимального годового количества топлива. — РБК). По состоянию на конец мая требования «Газпрома» к «Нафтогазу» достигают $47,1 млрд. Большая их часть связана именно с условием «бери или плати» ($34,5 млрд) и касается недобора газа украинской стороной в 2012–2014 годах, третьем квартале 2015 года и втором—четвертом квартале 2016 года. Коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в марте допускал, что в случае проигрыша «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже украинскую компанию ждет банкротство.

При участии Сергея Витько