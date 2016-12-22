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Минэкономразвития спрогнозировало нулевой рост пенсий до 2035 года
Материалы по теме Кудрин назвал повышение пенсионного возраста условием роста пенсий на 30% МВФ порекомендовал повысить в России возраст выхода на пенсию
01:35
Наталья Кондрашова
Минэкономразвития спрогнозировало нулевой рост пенсий до 2035 года
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
В ближайшие 20 лет реальный рост пенсий будет нулевым, следует из прогноза Минэкономразвития, с которым ознакомились «Ведомости». Доходы россиян смогут вернутся к уровню докризисного 2013 года только к 2022 году

Согласно целевому варианту макроэкономического прогноза Министерства экономического развития до 2035 года, в ближайшие 20 лет в России не будет реального роста пенсий. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Власти хотят повысить темп экономического роста за счет увеличения числа занятых граждан, инвестиционной активности и производительности труда. Из прогноза следует, что рост занятости может быть достигнут в том числе за счет повышения пенсионного возраста — для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет.

В таком случае число пенсионеров к 2035 году сократится на 23%, их станет меньше на 7 млн человек, в сравнении с 2017 годом. Рост занятых составит 1 млн человек. Если реформу не провести, то число пенсионеров увеличится на 5,4 млн человек, число занятых россиян сократится на 3,2 млн.

Газета пишет, что повышение пенсионного возраста будет сопровождаться резким падением уровня пенсий. Исходя из коэффициента замещения (отношение к заработной плате), падение составит 13% — с 35 до 22%.

«От реализации плана повышения темпов экономического роста как минимум пятая часть населения не только ничего не выигрывает, но, наоборот, проигрывает: их доходы в сравнении с другими сильно сокращаются», — делают вывод «Ведомости».

Сокращение коэффициента замещения и числа пенсионеров снизит отношение пенсионных выплат к фонду оплаты труда с 28 до 15%. По прогнозу, в таком случае инвестиций будут расти в 1,5-2 раза быстрее экономики.

Экономический рост к 2026 году составит 3,5% при успешной реализации реформ. Минэкономразвития рассчитывает, что после 2026 года рост российской экономики замедлится, однако и мировой рост будет ниже. Исходя из прогноза следует, что реальные доходы населения достигнут уровня докризисного 2013 года только через пять лет — к 2022 году.

В ближайшие 20 лет доходы населения увеличатся на 55%, реальные зарплаты — на 56,5%, рост экономики составит 78% по сравнению с 2016 годом. Однако пенсии вырастут всего на 2,5%. Минэкономразвития считает, что их рост продолжится в 2024 году, но до 2022 года в реальном выражении они будут сокращаться. В итоге к 2035 году пенсии будут на 4% ниже уровня 2013 года.

В прогнозе рассчитана индексация пенсий с 1 апреля на не более 1% в год исходя из роста доходов Пенсионного фонда. Чиновник из Минэкономразвития в беседе с «Ведомостями» пояснил, что это касается только неработающих пенсионеров. Страховые пенсии в целевом варианте плана с 1 февраля будут ежегодно увеличиваться на инфляцию прошлого года.

В пересчете средняя страховая пенсия в 2035 году будет 13 тыс. руб., а неработающий пенсионер будет получить примерно 15,5 тыс. руб.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в середине мая представил главе государства Владимиру Путину план работы правительства до 2025 года. Медведев заявил, что до 2020 года темпы роста российской экономики, возможно, будут на уровень выше среднемировых. 

Теги
Минэкономразвития, пенсии, индексация пенсии
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