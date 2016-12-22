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Минэкономразвития разработало предвыборный план роста эффективности труда
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Минэкономразвития разработало предвыборный план роста эффективности труда
Экономика, 08:38
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Минэкономразвития разработало предвыборный план роста эффективности труда
Новый план повышения производительности труда в России, который может стать частью предвыборной программы Владимира Путина, разработало Минэкономразвития. Прежние планы в этом направлении выполнить не удалось, отмечают «Ведомости»
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минэкономразвития разработало предложения по повышению производительности труда в экономике России, которые в будущем могут стать частью предвыборной программы президента Владимира Путина по ускорению экономики, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на чиновников и представителя министерства.

30 августа их должны обсудить на заседании президиума президентского совета по приоритетным проектам, уточняет газета.

По словам источников издания, тема повышения производительности может «перекочевать» из прошлых программ Путина в новую, поскольку поставленная в майских указах 2012 года задача повысить ее в полтора раза до 2018 года выполнена не была.

Программа, предложенная министерством, потребует около 30 млрд руб. за четыре года, при этом основные расходы запланированы на 2020 год, среди первоочередных трат — расходы на трудоустройство сотрудников. К 15 марта 2018 года должны быть приняты законы, которые обеспечат функционирование программы.

Меры, которые обеспечат повышение производительности труда, разделены на два блока. Первый предусматривает улучшение условий для всего бизнеса: снижение административных барьеров, стимулирование роста производительности и создание федерального центра компетенций, а также его сети в регионах.

Второй блок разработан для пилотных проектов. В них будут участвовать отобранные компании, которым государство поможет и деньгами. Кроме того, среди стимулов повышения производительности труда предусмотрен пакет налоговых мер, предложения о льготном лизинге и о займах под 1% через Фонд развития промышленности (ФРП). ​

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Владимир Путин , производительность труда , Минэкономики
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