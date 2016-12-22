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Российские промышленники назвали оптимальный курс рубля
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Вчера, 23:24
Екатерина Копалкина
Российские промышленники назвали оптимальный курс рубля
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС
Оптимальный для российской промышленности курс национальной валюты составляет 52 руб./долл. Больше всего в крепком рубле нуждается фармацевтика, дешевый рубль выгоден металлургам

Проведенный в марте опрос Института Гайдара среди руководителей российских промышленных предприятий показал, что компании считают оптимальным курс 52 руб./долл. Год назад этот показатель был практически на том же уровне: предприятия, опрошенные по инициативе ЦБ в мае 2016 года, называли оптимальным курс 51 руб./долл. Практически одинаковые показатели двух лет говорят об устоявшейся системе координат тех, кто занимается производством и сбытом, делают вывод эксперты. При этом данные оптимального курса рубля по отраслям заметно отличаются друг от друга.

Из всех отраслей отечественной промышленности в крепком рубле — на уровне 42 руб./долл. — больше всех нуждается фармацевтика. Эта сфера как никакая другая зависит от импортного сырья (субстанций) и оборудования за неимением равнозначных аналогов в России. В противовес фармацевтической отрасли выступают металлургические предприятия, для них оптимальный курс национальной валюты — 61 руб./долл., что объясняется возможностью экспортировать свою продукцию. Близкий результат —59 руб./долл. — был называли и предприятия химической промышленности, эта отрасль также обладает экспортным потенциалом и в ней были успешно реализованы инвестиционные программы в докризисные годы, подчеркивают эксперты Института Гайдара.

Импортозамещение не решит всех проблем

Единую точку зрения на оптимальный курс российской валюты неожиданно продемонстрировали легкая и пищевая промышленность — 48–49 руб. за доллар. Традиционно эти отрасли имели диаметрально противоположное отношение к курсу из-за разной степени конкуренции с импортом, отмечают эксперты Института Гайдара.

Пищевая отрасль в России за последние двадцать лет испытывала минимальную конкуренцию со стороны производителей из дальнего зарубежья, в отличие от предприятий легкой промышленности. В 2014 году производители пищевых продуктов получили еще один подарок в виде санкционного запрета на ввоз продовольствия из стран Западной Европы. В результате за последние два года конкуренция на российском рынке продовольствия упала практически до нуля. Однако пищевая отрасль существенно зависит от импортного оборудования и материалов, что также повышает ее заинтересованность в крепком рубле. Укрепление валюты, по мнению социологов, не только позволит снизить издержки на предприятиях и цены, но и оживит спрос на продукты за счет роста доходов населения.

​Премьер-министр Дмитрий Медведев (справа) осматривает мясоперерабатывающий комбинат «Тамбовский бекон» агрохолдинга «Русагро»

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

Легкая промышленность, напротив, всегда испытывала острую конкуренцию со стороны импорта. Доля конкурирующих с импортом рынков в этой отрасли в 2011–2013 годах достигала 80% и опустилась в 2015–2016 годах только до 73%, отмечается в докладе. В 2015–2017 гг. были довольны спросом на свою продукцию только треть предприятий легпрома. Однако, вопреки логике, легкая промышленность тоже ратует за крепкий рубль, следует из опроса.

К началу 2017 года эффект девальвации 2014 года оказался практически исчерпанным, считают эксперты Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ). Как следует из доклада «Валютный курс и ситуация в российской экономике», в настоящее время индекс реального эффективного курса рубля находится на уровне октября 2014 года. Это говорит о том, что рубль скорее является переоцененной, чем недооцененной валютой. По сравнению со своим средним историческим значением за период с 1994 по 2017 год индекс реального эффективного курса рубля можно считать завышенным как минимум на 12%.

По мнению экспертов ИКСИ, российским производителям более выгоден слабый курс рубля. Это даст им временной задел для модернизации и повышения степени передела сырья, чтобы иметь возможность встраиваться в глобальные цепочки на более высоком уровне. Кроме того, отмечается в докладе, это расширит возможности экспорта и ограничит импорт в целом, повысив конкурентоспособность российской продукции на внутреннем рынке. В результате, рост объема ресурсов у компаний капиталоемких отраслей позволит увеличить и закупки импортного оборудования в целях модернизации и повышения эффективности производства.

Для промышленных предприятий России оптимальной была бы стабилизация курса рубля на уровне 60–65 руб. за долл., говорил в марте заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. При таком курсе, пояснял он, компании имеют возможность проводить инвестиционные программы, а в долгосрочной перспективе «непереукрепленный рубль» создаст базу для проектов в сфере импортозамещения, в том числе для локализации производств в России.

Критическая зависимость от импорта

По мнению исследователей, такому «неправильному» отношению отрасли к курсу национальной валюты может быть только одно объяснение: легкая промышленность критически зависит от импортного оборудования, материалов и сырья. Следовательно, ослабление курса рубля приведет к росту отпускных цен в легкой промышленности, снижению инвестиций и, как следствие, качества выпускаемой продукции в сумме с падением спроса на внутреннем рынке.

«Рано или поздно все упирается в оборудование. Жить только на своем сырье — значит производить неконкурентную продукцию, потому что затраты будут лишь возрастать. В глобальном смысле проект импортозамещения мы провалили, нельзя просто выпасть из мировой экономики», — считает эксперт Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Олег Филиппов.

По словам эксперта, всегда будут отрасли, которым выгоднее тот или иной курс рубля, но сейчас для экономики будет выгоднее золотая середина. «Понижение и повышение приведет к увеличению рисков, турбулентность вносит нестабильность в экономику. Я не вижу, какие локомотивы отраслей могли бы подняться в скором времени, разве что оборонная промышленность, и то благодаря госзаказу», — считает Филиппов. 

Теги
курс рубля, российская экономика
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