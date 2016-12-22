Медведев предложил экспортировать российское образование

Дмитрий Медведев Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Образование в России должно стать статьей экспорта и привлечь новых талантливых специалистов. Для этого правительство планирует смягчить миграционные законы для иностранных студентов и создать для них комфортные условия

Экспорт российского образования должен стать национальной задачей, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, передает корреспондент РБК. «Экспорт образования — это не только и даже не столько возможность заработать для университетов, прежде всего это один из сильнейших факторов межличностных коммуникаций, расширений культурных контактов, привлечения в национальную экономику наиболее талантливых людей, которые в ней могут и остаться», — подчеркнул Медведев. По его словам, речь идет о глобализации российского образования и в ближайшие годы конкуренция за иностранных учащихся во всем мире будет усиливаться.

По прогнозам ЮНЕСКО, численность иностранных студентов в мире уже к 2025 году может превысить 7 млн человек, а объемы международного рынка образовательных услуг — «это миллиарды долларов», рассказал премьер.

«Американская высшая школа зарабатывает на иностранных студентах <...> в 15 раз больше, чем тратит на нее правительство США», — отметил Медведев. Он также подчеркнул, что в США образование является пятой по значимости статьей экспорта. Россия занимает четвертое—пятое место в мире по экспорту услуг, указал премьер, уступая США, Великобритании, Франции, Германии и Австралии, и делит позиции с Канадой. «В этом смысле наши возможности имеются, но их нужно наращивать», — отметил Медведев.

Развивать экспорт российских образовательных услуг будут в рамках приоритетного проекта, рассказал глава правительства. Для этого необходимо улучшить законодательство, которое регулирует вопросы приема, обучения и выпуска иностранных граждан, а также процедуру их въезда и пребывания на территории страны, сказал Медведев. «В частности, нужно скорректировать миграционные законы, сделать их более спокойными, лояльными для зарубежных студентов», — подчеркнул премьер.

Планируется также создать консорциум из ведущих российских вузов, «в которых есть положительных опыт», чтобы отработать основные подходы к созданию системы экспорта образования. В проекте также будут участвовать российские корпорации, «которые активно работают на внешних рынках», рассказал глава правительства. «Нужно предлагать по-настоящему уникальные программы обучения в тех сферах, где наша наука и технологии лидируют, а такие сферы есть. Многие технологические виды образования и в сфере точных, естественных наук, инженерных наук, они ценятся за границей», — заявил Медведев. Кроме этого необходимо отработать вопросы трудоустройства и стажировок студентов на время обучения и каникул, чтобы иностранные студенты могли учиться и жить в нормальных условиях, работать и отдыхать в России.

Эти меры, по мнению Медведева, приведут к тому, что к 2025 году в России станет в 3,5 раза больше иностранных студентов и аспирантов, обучающихся по российским программам.