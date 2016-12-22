Власти предложили обложить пошлинами интернет-покупки дороже €20

Власти собрались взимать с россиян пошлины за ввоз личных товаров дороже €20. Такие предложения содержатся в проекте федерального бюджета. Они будут снижены в 50 раз — в настоящее время беспошлинный порог составляет €1 тыс.

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Порог беспошлинного ввоза товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах, предлагается снизить до €20, следует из приложения к пояснительной записке к проекту бюджета (.pdf). Сейчас в России порог беспошлинного ввоза интернет-покупок составляет €1 тыс.

Как следует из документа, за счет снижения беспошлинного порога правительство хочет резко мобилизовать доходы от обложения таможенными пошлинами товаров, ввозимых физлицами для личного пользования: собрать дополнительно 30 млрд руб. в 2018 году за счет этой меры и по 60 млрд руб. в 2019 и 2020 годах (в первый год поступления в два раза меньше, поскольку норма вступит в силу с середины 2018-го).

При этом полномочиями «таможенного представителя физических лиц» предлагается наделить Почту России, следует из документа.

В настоящее время россияне могут покупать в зарубежных интернет-магазинах без уплаты пошлины товары на сумму до €1 тыс. и весом до 31 кг в месяц.

Ранее сообщалось, что новый Таможенный кодекс стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подразумевает снижение в 2018 году порога беспошлинной торговли с €1 тыс. до €500. В 2019 году — до €200 евро для каждой покупки. Таможенный кодекс ЕАЭС был подписан в декабре 2016 года, он должен вступить в силу в 2018 году.