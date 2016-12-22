Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,88 57,53 EUR Нал. 68,52 67,99 USD Бирж. 57,56 -0,35 EUR Бирж. 68,03 -0,19 USD ЦБ. 58,02 -0,41 EUR ЦБ. 68,45 -0,20 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4169,99 -14,85 ММВБ 2077,19 +0,27% РТС 1136,75 +0,99% Brent 56,71 -0,98% DJIA 22382,00 +0,00% Nasdaq 6489,55 +0,56% FTSE 7372,76 +0,68%
Власти предложили обложить пошлинами интернет-покупки дороже €20
Лента новостей
ОБСЕ осудила атаку на редакцию «Ленты.ру» в Москве 22:24, Общество Тяжеловес против варяга: с чем связана смена красноярского губернатора 22:09, Политика Власти предложили обложить пошлинами интернет-покупки дороже €20 22:04, Экономика Генпрокурор Украины объяснил взрывы под Винницей заложенным детонатором 22:04, Общество Украина обвинила Россию в размещении военных на территории Белоруссии 21:49, Политика Восемь игроков «Спартака» пропустили тренировку перед матчем с «Уралом» 21:40, Спорт Полиция отпустила Навального до суда 21:39, Политика Красноярский губернатор рассказал об отношениях с «Русалом» и «Роснефтью» 21:32, Политика Лоббист для «Роснефти»: зачем компания наняла бывшего канцлера Германии 21:24, Бизнес Смету на ремонт Биг-Бена увеличили в два раза 21:13, Общество Сирия купит у России 3 млн т пшеницы за три года 21:03, Политика Минфин спрогнозировал курс рубля до 2035 года 20:51, Экономика Суд отправил под домашний арест экс-гендиректора и главбуха «ВИМ-Авиа» 20:47, Общество Александр Усс — РБК: «Я не технократ, но в душе я молод» 20:40, Интервью Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой 20:39, Общество При пожаре около Киевского вокзала в Москве погибли два человека 20:32, Общество В метро Москвы сообщили об увеличении интервалов на двух ветках 20:30, Общество Власти назвали имя расстрелявшего в Амурской области сослуживцев солдата 20:30, Общество Глава Росавиации стал свидетелем по делу «ВИМ-Авиа» 20:28, Бизнес Памяти олимпийской чемпионки Людмилы Белоусовой 20:22, Фотогалерея  Полиция задержала сторонников Навального в Нижнем Новгороде 20:16, Политика Следствие заявило о выводе руководством «ВИМ-Авиа» активов компании 20:11, Бизнес Суд по иску о мошенничестве к филиалу Промсвязьбанка на Кипре отложили 19:57, Бизнес Фигурант дела «русской мафии» пожаловался на испанских тюремщиков 19:39, Общество В Саудовской Аравии задержали угрожавшего сжигать женщин за рулем мужчину 19:37, Общество Поклонская осудила одобривших «Матильду» депутатов 19:36, Общество ФСБ опубликовала видео вывоза в Москву подозреваемых в шпионаже крымчан 19:36, Политика Тихие вклады: когда не стоит нервничать из-за депозитов 19:25, Деньги
Власти предложили обложить пошлинами интернет-покупки дороже €20
Экономика, 22:04
0
Власти предложили обложить пошлинами интернет-покупки дороже €20
Власти собрались взимать с россиян пошлины за ввоз личных товаров дороже €20. Такие предложения содержатся в проекте федерального бюджета. Они будут снижены в 50 раз — в настоящее время беспошлинный порог составляет €1 тыс.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Порог беспошлинного ввоза товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах, предлагается снизить до €20, следует из приложения к пояснительной записке к проекту бюджета (.pdf). Сейчас в России порог беспошлинного ввоза интернет-покупок составляет €1 тыс.

Как следует из документа, за счет снижения беспошлинного порога правительство хочет резко мобилизовать доходы от обложения таможенными пошлинами товаров, ввозимых физлицами для личного пользования: собрать дополнительно 30 млрд руб. в 2018 году за счет этой меры и по 60 млрд руб. в 2019 и 2020 годах (в первый год поступления в два раза меньше, поскольку норма вступит в силу с середины 2018-го).

При этом полномочиями «таможенного представителя физических лиц» предлагается наделить Почту России, следует из документа.

В ЕАЭС собрались снизить порог беспошлинного ввоза товаров до €500
Экономика

В настоящее время россияне могут покупать в зарубежных интернет-магазинах без уплаты пошлины товары на сумму до €1 тыс. и весом до 31 кг в месяц.

Ранее сообщалось, что новый Таможенный кодекс стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подразумевает снижение в 2018 году порога беспошлинной торговли с €1 тыс. до €500. В 2019 году — до €200 евро для каждой покупки. Таможенный кодекс ЕАЭС был подписан в декабре 2016 года, он должен вступить в силу в 2018 году.

Авторы: Иван Ткачёв, Мария Бондаренко.
Теги: бюджет , пошлины , интернет-покупки
Главное
Минфин спрогнозировал курс рубля до 2035 года Экономика
Материалы по теме
Около 40% зарубежных интернет-покупок обойдется россиянам дороже Финансы
eBay покинул отраслевую ассоциацию из-за пошлин на интернет-покупки Технологии и медиа
Минэкономразвития предложило ограничить возврат интернет-покупок Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку