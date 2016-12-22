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Парламентская оппозиция раскритиковала внесенный в Думу проект бюджета
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Парламентская оппозиция раскритиковала внесенный в Думу проект бюджета
Экономика, 17:47
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Парламентская оппозиция раскритиковала внесенный в Думу проект бюджета
Оппозиционные партии выступили с критикой нового проекта бюджета, поступившего в Госдуму в пятницу, 29 сентября. Основные претензии партий касаются недостаточного финансирования социальной сферы и регионов
Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Правительство внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов. Вместе с бюджетом поступили 12 сопутствующих законопроектов: основные направления бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной политики и паспорта всех госпрограмм. Материалы занимают 10,5 тыс. страниц, сообщил журналистам глава комитета по бюджету и налогам единоросс Андрей Макаров.

Согласно основным характеристикам бюджета, на 2018 год доходы планируются в размере 15,3 трлн руб., расходы — 16,5 трлн руб.; в 2019 году доходы — 15,6 трлн руб., расходы — 16,4 трлн руб.; в 2020 году доходы — 16,3 трлн руб., расходы — 17,2 трлн руб. В 2018 году предполагается дефицит в 6,9% ВВП (1,3 трлн руб.), в 2019 году — 5,9% ВВП (819 млрд руб.), в 2020 году — 5,7% ВВП (869 млрд руб.). «Таким образом, задачу перехода на новую модель экономического роста в этой части в проекте бюджета правительство предлагает осуществить», — сказал глава комитета. Что касается ненефтегазового дефицита, который в 2017 году составлял 7,5% ВВП, то на всю «трехлетку» запланировано дальнейшее снижение зависимости российского бюджета от доходов от реализации сырья, подчеркнул Макаров. Главным в этом документе является макроэкономическая стабильность бюджета, отметил глава комитета.

Пенсионерам снова недодали

В «Справедливой России» считают, что темпы роста расходов, заложенных в бюджете, не соответствуют темпам роста доходов. В новом документе на 270 млрд руб. были увеличены первоначально утвержденные значения расходной части 2017 года, отметил замглавы комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков. «При этом, по нашим данным, только образование и здравоохранение недофинансированы на 260 млрд руб.», — сказал он.

Ремезков отметил, что при нехватке средств на социальные сферы в бюджете предусмотрено 95–97 млрд руб. на материальное стимулирование госслужащих. При этом правительство неверно рассчитало прожиточный минимум пенсионеров, считают во фракции (сейчас это 8803 руб. — РБК). «Если взять базу накопленной инфляции по 2016 году, то еще 1250 руб. пенсионерам не доплачиваются», — сказал депутат.

С критикой финансирования социальной сферы выступил также председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, представляющий ЛДПР. Он обратил внимание, что проект бюджета снова не предполагает индексацию пенсий работающим пенсионерам. По словам Нилова, пенсионеры начинают все больше работать на себя и уходят в тень. «Не исключаю, что ко второму чтению будет проявлена политическая воля и этот вопрос будет решен», — заявил он.

Немало средств, которые могли бы быть направлены на социальные нужны, идут на безопасность страны, считают в КПРФ. «Если посмотреть на разделы бюджета в процентном соотношении, то увидим, что в силу обостряющейся международной обстановки 38% мы тратим на безопасность», — заявил представитель фракции Николай Коломейцев. Кроме того, коммунисты предлагают сократить расходы госкорпораций. Как заявил депутат, на их счетах аккумулированы огромные средства, которые надо использовать для решения структурных задач.

Дать регионам вздохнуть

Серьезной критике подверглась и бюджетная политика в отношении регионов. Как отметил  Коломейцев, долги регионов растут из года в год, и на сегодня долг консолидированного бюджета составляет примерно 2,7 трлн руб. В ЛДПР считают, что весь госдолг регионов стоит заморозить или даже списать, чтобы экономика субъектов могла вздохнуть. В целом, заявил Нилов, распределение средств среди регионов должно происходить по принципу, сколько там проживает граждан и в каком климате, а не по национальному составу территории. При этом он отметил, что в бюджете растут расходы на погашение государственного долга, в то время как в 2017 году Россия простила долги Кубе, Гвинее, Киргизии.

В «Справедливой России» также призвали к пересмотру межбюджетных отношений с субъектами России. «Нужно вернуть обратно регионам 1% по налогу на прибыль, предусмотреть долгосрочные инвестиционные трансферты в бюджеты субъектов. Кроме того, необходимо пересмотреть соотношения по майским указам президента, нагрузка по которым на 90% ложится на бюджеты субъектов», — сказал Ремезков.

В целом внесенный бюджет пока не отвечает на вопросы, стоящие перед страной, констатировал Коломейцев от КПРФ. Представитель ЛДПР назвал подход правительства, ответственного за разработку бюджетного документа, бухгалтерским. «Есть доходы, есть расходы, это подсчитали, здесь урезали. Это неприемлемо, в нашей стране должен быть экономический подход, потому что нельзя ориентироваться лишь на доходы от продажи углеводородов», — сказал Нилов.

Правительство одобрило проект трехлетнего бюджета 18 сентября. Накануне внесения проекта в парламент премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что дискуссии вокруг бюджета окончены.

Автор: Екатерина Копалкина.
Теги: Госдума , бюджет , оппозиция , проект бюджета , социальная сфера , регионы России , субъекты РФ ...
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