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Единственная в мире «зеленая» биржа сообщила о рекордных вложениях
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Единственная в мире «зеленая» биржа сообщила о рекордных вложениях
Экономика, 16:22
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Единственная в мире «зеленая» биржа сообщила о рекордных вложениях
«Зеленая» биржа Люксембурга сообщила, что за год работы здесь были размещены облигации на €63 млрд. Рост оказался выше, чем на обычной фондовой площадке герцогства
Фото: Jasper Juinen / Bloomberg

«Зеленая» биржа Люксембурга — первая в мире фондовая площадка, где размещаются ценные бумаги только тех компаний, что соблюдают экологические нормы и борются с глобальным потеплением, сообщает агентство Bloomberg. По словам главы отдела экологического финансирования биржи Джейн Уилкинсон, только за год здесь были размещены облигации на €63 млрд. По ее словам, эти показатели даже выше, чем на Люксембургской фондовой бирже.

Bloomberg отмечает, что общий объем мировых облигаций, привязанных к экологии, составил в 2016 году €79 млрд. Однако рынок растет, и уже по итогам этого года его объем может составить до €130 млрд.

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В соответствии с правилами биржи желающие разместить на ней средства должны предоставить полную документацию о своей деятельности, чтобы инвесторы были уверены, что приобретают именно «зеленые» бумаги. Вдобавок биржа консультируется с финансовыми ведомствами и юридическими фирмами, которые также заинтересованы в развитии компаний, участвующих в борьбе за экологию.

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По словам Уилкинсон, интерес к размещению проявляют структуры из Китая и Латинской Америки, а также транснациональные корпорации. Последние размещают бумаги на бирже в том числе для увеличения своего влияния в мире.

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Всего на «зеленой» бирже представлено 119 компаний. Но, например, производитель электромобилей Tesla на люксембургской площадке не присутствует. Как объяснила Уилкинсон, это может объясняться тем, что любой инвестор должен доказать, что вся получаемая от бумаг прибыль идет на экологически ориентированные проекты.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: экология , Люксембург
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