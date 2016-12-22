Цена нефти Brent превысила $60 за баррель впервые с июля 2015 года

Нефть марки Brent превысила отметку $60 за баррель. Это произошло впервые более чем за два года

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Стоимость барреля нефти марки Brent с поставками на декабрь в пятницу, 27 октября, превысила $60, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

По данным на 18:15 мск, баррель нефти этой марки торговался на уровне $60,34 (+1,74% по сравнению с открытием торгов). В последний раз нефть марки Brent стоила выше $60 за баррель 3 июля 2015 года.

Параллельно дорожает и нефть марки WTI. За баррель нефти этого сорта, по данным на 18:15 мск, давали 53,78 (+2,2%).

Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов сообщает, что Brent дорожает на фоне оптимистических ожиданий того, что ОПЕК продлит свое соглашение о сокращении поставок нефти, а также на фоне «хрупкой ситуации» между Ираком и Иракским Курдистаном (автономия на территории страны).

«Сегодня серьезных новостей, которые могли бы вызвать рост цен на нефть, не было», — заявил РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Но в последнее время, по его словам, нефть росла на двух новостях: во-первых, Саудовская Аравия пообещала сократить экспорт нефти с ноября, во-вторых, Курдистан объявил о независимости. После этого Турция пригрозила перекрыть транзит нефти по своей территории, а Ирак — и в целом запретить Курдистану продавать нефть, это может убрать с рынка 500 тыс. барр. нефти, напоминает аналитик.