ЦБ предупредил о риске увеличения дыры в капитале «Югры» до 135 млрд руб.

Величина дисбаланса между активами и обязательствами лишившегося лицензии банка «Югра» может вырасти до 135 млрд руб. Об этом в начале октября предупредил Госдуму в письме первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с текстом документа источник. Собеседник РБК, близкий к регулятору, подтвердил содержание письма.
Тулин в своем обращении к парламентариям отметил, что кредитная организация не создавала резервы по кредитам, которые отражали бы принимаемые риски. Он, указывает источник агентства, напомнил, что Центробанк неоднократно применял в отношении «Югры» меры надзорного реагирования и трижды вводил ограничения на привлечение вкладов физических лиц. Также, говорится в письме, в 2017 году регулятор вынес четыре предписания о доформировании резервов на сумму свыше 62 млрд руб.
Также, рассказал источник, у «Югры» выявлялись многочисленные нарушения предъявляемых ЦБ требований по оценке кредитного риска и «серьезные проблемы с качеством активов и капитала».
Согласно предыдущим оценкам, дыра в капитале кредитной организации на конец июля составляла 2,04 млрд руб., а в сентябре — почти 86,1 млрд руб. Тогда за полтора месяца размер дыры в капитале «Югры» вырос более чем в 42 раза, что объясняется резким падением стоимости ее активов — с 197,25 млрд руб. до 113 млрд руб.