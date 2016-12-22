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ВЭФ допустил падение конкурентоспособности России из-за смены методики
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ВЭФ допустил падение конкурентоспособности России из-за смены методики
Экономика, 22:09
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ВЭФ допустил падение конкурентоспособности России из-за смены методики
Позиции России в глобальном рейтинге конкурентоспособности в этом году были бы хуже, если бы была введена новая методика, предупредил ВЭФ. Действовать она начнет со следующего года
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В глобальном рейтинге конкурентоспособности, который готовит Всемирный экономический форум (ВЭФ), Россия в этом году заняла 38-ю строчку, однако ее позициям угрожает изменение методики. Уже со следующего года ВЭФ (Давосский форум), скорее всего, будет составлять рейтинг по новой методике, и если бы она действовала уже в этом году, Россия заняла бы 45-ю строчку. Об этом в ходе семинара в Минэкономразвития сообщил российский координатор программы ВЭФ по конкурентоспособности стран Алексей Праздничных, передает корреспондент РБК.

Директор ВЭФ по Евразийскому региону Анастасия Калинина подтвердила РБК, что новая методика начнет действовать со следующего года. Она не стала прогнозировать, как это скажется на позициях России.

ВЭФ уточняет методологию каждые 10–15 лет, исходя из новых драйверов роста, и в этот раз один из ключевых факторов — четвертая промышленная революция, объяснил Праздничных. Более важными станут инфраструктура, здравоохранение (станет отдельным показателем, хотя ранее рассматривалось в комплексе с начальным образованием), роль финансовых рынков и предпринимательства, рассказал Праздничных. В рейтинге 2017 года по инфраструктуре Россия находится на 35-м месте, как и годом ранее, по критерию здравоохранения и начального образования она улучшила свои позиции (55-е место вместо 62-го). Хуже дела обстоят с финансовыми рынками, по этому индикатору Россия лишь на 107-й строчке.

Россия в этом году поднялась в рейтинге на пять позиций (с 43-го места). Получается, что при новой методике ее позиции ухудшились бы. Продвижение в рейтинге — одна из целей правительства, прописанных в «дорожной карте» по улучшению инвестиционного климата, подготовленной в 2013 году. 45-й строчки, согласно документу, Россия должна была достичь в 2015 году (и она выполнила этот KPI в срок), а к 2018 году ее позиции следует укрепить до 30-го места.

Смена методики перетрясет и лидеров рейтинга. Например, если бы ее ввели в этом году, то Швейцария, уже девять лет занимающая первое место, опустилась бы на третье, а лидером стали бы США (сейчас располагаются на втором). На вторую строчку с восьмой поднялась бы Великобритания. Замыкающий тройку лучших Сингапур ушел бы на пятое место.

У потенциального нового лидера не очень хорошо обстоят дела с инфраструктурой, заметил во время семинара министр экономического развития Максим Орешкин. Инфраструктура в новом рейтинге ВЭФ будет необходимым, но недостаточным условием для роста производительности, ответил Праздничных. России для продвижения в рейтинге нужно повысить эффективность госуправления, обеспечить развитие финансового рынка, повысить производительность и инновационный потенциал бизнеса, одновременно сократив административные барьеры, а также создать новую инфраструктуру и подготовить экономику и общество к четвертой промышленной революции, перечислил пункты повестки ВЭФ для России Праздничных.

Впрочем, к рейтингу есть методологические вопросы, заметил Орешкин. Часть данных ВЭФ берет из статистики, часть — по итогам опросов руководителей компаний (в основном в формате интервью). Вопрос в том, как обеспечивается «чистота» межстранового сравнения, сказал министр, везде есть оптимисты и пессимисты. Несмотря на то что опрос проходит в разных отраслях и регионах страны, уровень единодушия респондентов удивляет, пояснил Праздничных, пока такая ситуация сохраняется, ВЭФ будет сохранять методику. В любом случае, даже несмотря на замечания по методике, власти ориентируются на такие рейтинги, сказал Орешкин: «Отсутствие оптимизма там, где все хорошо, — это тоже проблема, которая мешает двигаться вперед».

Минэкономразвития по итогам года ожидает рост ВВП на 2,1% с ускорением до 3,1% к 2020 году при условии реализации реформ.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: рейтинг , ВЭФ , Максим Орешкин , конкурентоспособность
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