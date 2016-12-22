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Правительство решило увеличить секретные расходы в бюджете 2017 года
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Правительство решило увеличить секретные расходы в бюджете 2017 года
Экономика, 27 сен, 23:23
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Правительство решило увеличить секретные расходы в бюджете 2017 года
Секретные расходы бюджета увеличатся, субсидии ВЭБу сократятся, а Россельхозбанк получит от государства еще 20 млрд руб., следует из поправок в бюджет этого года, предложенных Минфином
Здание Минфина в Москве (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Министерство финансов второй раз вносит поправки в федеральный бюджет этого года (первый раз бюджет правился минувшим летом). В среду, 27 сентября, ведомство опубликовало законопроект об уточнении параметров бюджета на 2017 год: из самого важного — инфляция на конец года составит лишь 3,2% (а не 3,8%), доходы подрастут на 41,5 млрд руб. по сравнению с текущей версией бюджета, а расходы увеличиваются на 126 млрд. В результате прогнозный дефицит бюджета возрастает на 84 млрд руб., до 2 трлн, или 2,2% ВВП.

Изменения в расходах не драматические и легко прогнозировались по текущим кассовым планам Минфина — показателям сводной бюджетной росписи на 1 сентября. Но обращает на себя внимание традиционное увеличение уровня секретности в бюджете ближе к концу года: в открытой части расходы сокращаются на 58,5 млрд руб., до 13,61 трлн руб., а закрытая часть увеличивается на 184,3 млрд руб. Таким образом, исходя из общего уровня расходов в 16,72 трлн руб. доля секретных ассигнований в бюджете возрастет до 18,6% по сравнению с 17,7% по итогам летних поправок и 17% в изначальном законе о бюджете на 2017 год.

В каких сферах происходит наращивание закрытых расходов, сказать по представленным материалам Минфина невозможно, но обычно львиная доля секретных расходов приходится на оборону и безопасность. Например, в тексте законопроекта фигурирует новый пункт, согласно которому из зарезервированных средств могут быть направлены ассигнования в 3 млрд руб. по подразделу «Органы безопасности» на расходы ФСО, «связанные с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности». В открытой части бюджета никаких изменений по подразделу «Органы безопасности» не предлагается.

Едва ли не самым значимым (хотя и ожидаемым) изменением стала поправка, относящаяся к дивидендам «Роснефтегаза». Минфин фактически признал, что не публикующий свою отчетность госхолдинг в этом году не отдаст в бюджет дивиденды, собранные с «Газпрома» и «Роснефти» за 2016 год, зато профинансирует авиационные проекты на 20,4 млрд руб., приоритетные для Кремля.

Госкомпаниям дадут еще денег

Правительство направит дополнительные 40 млрд руб. на бюджетные инвестиции госкомпаниям, следует из проекта поправок. Из них 20 млрд руб. получит Россельхозбанк в виде взноса в уставный капитал «в целях сохранения темпов роста аграрного производства». Таким образом, Россельхозбанк в 2017 году получит 50 млрд руб. на докапитализацию (изначально должен был получить только 5 млрд руб., летними поправками сумма была увеличена до 30 млрд).

РЖД получит 17,7 млрд руб. на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла, строительство линии Прохоровка — Журавка — Чертково — Батайск в обход Украины и реконструкцию участка дороги имени М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская в обход Краснодарского транспортного узла. Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) выделят 3,3 млрд руб. на лизинг пассажирских и транспортных судов, а также погашение убытков, полученных в ходе строительства дизельного ледокола «Виктор Черномырдин».

Госкорпорации «Ростех» планируется дополнительно выделить 15,45 млрд руб. в виде имущественного взноса «для целей обеспечения особо важных и специальных полетов воздушных судов». А субсидия Фонду развития промышленности (ФРП) будет увеличена на 16 млрд руб. «в целях поддержки реализации инвестиционных проектов».

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«Первый канал» получит дополнительные 3 млрд руб. из бюджета в виде субсидии «на возмещение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей, а также недополученных доходов в связи с осуществлением текущей и международной деятельности».

Зато Минфин предлагает сократить имущественный взнос государства в госкорпорацию Внешэкономбанк (ВЭБ) на 42,2 млрд руб. Бюджетные средства предоставляются ВЭБу для компенсации части затрат по погашению его внешнего долга и убытков, возникающих в результате «безвозмездной передачи активов» в казну РФ. В следующие два года ведомство также хочет сократить взнос со 150 млрд до 100 млрд руб. в год, говорилось в проекте федерального бюджета на 2018–2020 годы. Как пояснял министр финансов Антон Силуанов, ВЭБ способен выполнить все свои обязательства с меньшей поддержкой из федерального бюджета. Однако в пресс-службе госкорпорации предупредили, что при снижении субсидии «ВЭБ будет вынужден рефинансировать внешние долги за счет иных рыночных источников или снизить объем поддержки российской экономики».

«Роснефтегаз» отдаст деньги только на авиацию

Минфин меняет формулировку из закона о бюджете, согласно которой взносы в уставные капиталы Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной двигателестроительной корпорации и Государственной транспортной лизинговой компании на проекты самолетов Ил-114, Ил-96-400 и двигателей ПД-35 и ТВ7-117 осуществляются «в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от дивидендов по акциям «Роснефтегаза» <…> сверх суммы 136,055 млрд руб.», на другую — «в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от дивидендов по акциям «Роснефтегаза» в размере до 20,4 млрд руб.».

Как ранее писал РБК, прогноз по поступлениям дивидендов «Роснефтегаза» в бюджет 2017 года (156,5 млрд руб.) изначально складывался так: 93,4 млрд руб. дивидендов по пакету «Роснефтегаза» в «Роснефти» (чуть более 50% акций), 42,6 млрд руб. дивидендов по пакету в «Газпроме» (10,97% акций) плюс 20,4 млрд руб. — на самолеты и двигатели. Таким образом, Минфин надеялся, что «Роснефтегаз» передаст в бюджет весь доход от дивидендов «Роснефти» и «Газпрома», выплаченных по итогам 2016 года, и еще добавит 20 млрд руб. на финансирование авиационных проектов государства. Расчет оказался слишком оптимистичным, и «Роснефтегаз» собрал с «Газпрома» и «Роснефти» только 50 млрд руб. по итогам 2016 года. Но и этих денег холдинг в бюджет не передал, продолжив накапливать кеш от дивидендов двух крупнейших госкомпаний России.

Президент Владимир Путин сказал 23 сентября, что расходы на проекты самолетов и двигателей будут профинансированы из «Роснефтегаза» «в аварийном порядке» до 2018 года включительно, а в 2019–2020 годах должны уже финансироваться из бюджета. «Нам нужен свой региональный самолет, иначе мы так и будем вечно покупать за границей в этом сегменте. И нужен двигатель мощный, ПД‑35 нам нужен», — сказал президент, подчеркнув, что эти проекты — одни из приоритетных для государства. «Роснефтегаз» может обеспечить 20,4 млрд руб. для этих авиационных проектов из промежуточных дивидендов «Роснефти»: по итогам первого полугодия 2017 года она собирается выплатить 40,6 млрд руб., из них половина достанется «Роснефтегазу».

Авторы: Анна Могилевская, Екатерина Копалкина, Иван Ткачёв.
Теги: Минфин , федеральный бюджет , расходы , расходная часть
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