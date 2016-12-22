Бюджет получит от «Роснефтегаза» в восемь раз меньше плана

Минфин признал, что «Роснефтегаз» в этом году не отдаст в бюджет дивиденды, собранные с «Газпрома» и «Роснефти» за 2016 год. «Роснефтегаз» лишь профинансирует авиационные проекты на 20 млрд руб., приоритетные для Кремля

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Минфин опубликовал законопроект об уточнении параметров федерального бюджета на 2017 год: из него следует, что ведомство не ожидает, что государственный холдинг «Роснефтегаз» в этом году заплатит более 20,4 млрд руб. дивидендов. Действующая версия закона о бюджете предполагала, что «Роснефтегаз» может заплатить в этом году до 156,5 млрд руб. дивидендов, из которых 20,4 млрд руб. пойдут на финансирование проектов самолетов Ил-114, Ил-96-400 и двигателей ПД-35 и ТВ7-117.

Формулировку из закона о бюджете, согласно которой взносы в уставные капиталы Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной двигателестроительной корпорации и Государственной транспортной лизинговой компании на эти авиационные проекты осуществляются «в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от дивидендов по акциям «Роснефтегаза» <…> сверх суммы 136,055 млрд руб.», предложено заменить на другую: «в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от дивидендов по акциям «Роснефтегаза» в размере до 20,4 млрд руб.». РБК направил запрос в Минфин об уточнении новой формулировки.

Как ранее писал РБК, прогноз по поступлениям дивидендов «Роснефтегаза» в бюджет 2017 года (156,5 млрд руб.) изначально складывался так: 93,4 млрд руб. дивидендов по пакету «Роснефтегаза» в «Роснефти» (чуть более 50% акций), 42,6 млрд руб. дивидендов по пакету в «Газпроме» (10,97% акций) плюс 20,4 млрд руб. — на самолеты и двигатели. Таким образом, Минфин надеялся, что «Роснефтегаз» передаст в бюджет весь доход от дивидендов «Роснефти» и «Газпрома», выплаченных по итогам 2016 года, и еще добавит 20 млрд руб. на финансирование авиационных проектов государства.

Расчет оказался слишком оптимистичным, и «Роснефтегаз» собрал с «Газпрома» и «Роснефти» только 50 млрд руб. по итогам 2016 года. Но и этих денег холдинг в бюджет не передал, продолжив накапливать кэш от дивидендов двух крупнейших госкомпаний России.

Президент Владимир Путин сказал 23 сентября, что расходы на проекты самолетов и двигателей будут профинансированы из «Роснефтегаза» «в аварийном порядке» до 2018 года включительно, а в 2019–2020 годах должны уже финансироваться из бюджета. «Нам нужен свой региональный самолет, иначе мы так и будем вечно покупать за границей в этом сегменте. И нужен двигатель мощный, ПД‑35 нам нужен», — сказал президент, подчеркнув, что эти проекты — одни из приоритетных для государства.

В декабре 2016 года Путин, отвечая на критику того, что дивиденды «Газпрома» и «Роснефти» оседают на счетах «Роснефтегаза», заявил, что из денег последнего финансируются некоторые вещи «тогда, когда правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание». Путин сказал, что именно из «Роснефтегаза» дополнительно финансируются проекты в сфере науки и образования, оттуда же будут направлены деньги на проекты, связанные с авиацией. Ранее «Роснефтегаз» подарил Российскому научному фонду 14,9 млрд руб. и вложил по решению Путина 60 млрд руб. в дальневосточную верфь «Звезда».