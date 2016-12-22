Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,40 57,87 EUR Нал. 68,70 68,01 USD Бирж. 58,12 +0,30 EUR Бирж. 68,26 +0,12 USD ЦБ. 58,01 +0,49 EUR ЦБ. 68,17 +0,15 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 4071,00 +187,05 ММВБ 2078,93 +0,38% РТС 1126,75 -0,05% Brent 58,23 -0,61% DJIA 22284,32 -0,05% Nasdaq 6380,16 +0,15% FTSE 7308,83 +0,32%
Бюджет получит от «Роснефтегаза» в восемь раз меньше плана
Лента новостей
Россияне назвали главные транспортные проблемы 14:44, Общество Памфилова связала отставки губернаторов с претензиями ЦИК к выборам 14:27, Политика В Москве за педофилию задержали главу районного совета ветеранов 14:21, Общество Европейский университет попросит Рособрнадзор объяснить претензии 14:18, Общество Доминирующим на рынке компаниям запретили называться «Россия» 14:11, Бизнес «Роскосмос» анонсировал создание совместной с США окололунной станции 14:10, Технологии и медиа Moody's повысило рейтинги Московского кредитного банка 14:08, Финансы Глава Минобрнауки высказалась против платных услуг в школах 14:03, Общество Киев назвал атаку беспилотника причиной взрыва склада в Виннице 14:00, Общество Футболисту немецкого клуба разрешили выступать за сборную России 14:00, Спорт Авиакомпания «Победа» снизит минимальный тариф до 499 рублей 13:54, Бизнес Актер из сериала «Физрук» погиб во время помощи участникам ДТП на МКАД 13:46, Общество Аркадий Новиков прокомментировал информацию о его избиении в Farsh 13:42, Общество Синоптики предупредили москвичей о первых заморозках в выходные 13:25, Общество УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака» 13:25, Спорт Mitsubishi снизила цены на Pajero Sport после запуска сборки в Калуге 13:22, Авто «Рособоронэкспорт» получил право экспорта гражданского оружия 13:21, Бизнес Орешкин заявил о сохранении тренда на низкую инфляцию 13:07, Экономика Чемезов заявил о 200 возбужденных по просьбе «Ростеха» уголовных делах 13:04, Общество «ВИМ-Авиа» попросила 840 млн руб. госгарантий на вывоз пассажиров 13:04, Бизнес Кремль заявил о досрочном уничтожении российского химоружия 13:03, Политика В Facebook появилась «Яндекс.Музыка» 13:00, Технологии и медиа Лоббисты российского фондового рынка объединились 12:56, Финансы Кремль назвал ротацию губернаторов «нормальным процессом» 12:53, Политика Росгвардия решила купить для генералов хрустальные погоны 12:48, Общество Помощник Путина оценил шансы Павла Дурова в споре с ФСБ 12:40, Общество
Бюджет получит от «Роснефтегаза» в восемь раз меньше плана
Экономика, 14:47
0
Бюджет получит от «Роснефтегаза» в восемь раз меньше плана
Минфин признал, что «Роснефтегаз» в этом году не отдаст в бюджет дивиденды, собранные с «Газпрома» и «Роснефти» за 2016 год. «Роснефтегаз» лишь профинансирует авиационные проекты на 20 млрд руб., приоритетные для Кремля
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Минфин опубликовал законопроект об уточнении параметров федерального бюджета на 2017 год: из него следует, что ведомство не ожидает, что государственный холдинг «Роснефтегаз» в этом году заплатит более 20,4 млрд руб. дивидендов. Действующая версия закона о бюджете предполагала, что «Роснефтегаз» может заплатить в этом году до 156,5 млрд руб. дивидендов, из которых 20,4 млрд руб. пойдут на финансирование проектов самолетов Ил-114, Ил-96-400 и двигателей ПД-35 и ТВ7-117.

Формулировку из закона о бюджете, согласно которой взносы в уставные капиталы Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной двигателестроительной корпорации и Государственной транспортной лизинговой компании на эти авиационные проекты осуществляются «в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от дивидендов по акциям «Роснефтегаза» <…> сверх суммы 136,055 млрд руб.», предложено заменить на другую: «в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от дивидендов по акциям «Роснефтегаза» в размере до 20,4 млрд руб.». РБК направил запрос в Минфин об уточнении новой формулировки.

Как ранее писал РБК, прогноз по поступлениям дивидендов «Роснефтегаза» в бюджет 2017 года (156,5 млрд руб.) изначально складывался так: 93,4 млрд руб. дивидендов по пакету «Роснефтегаза» в «Роснефти» (чуть более 50% акций), 42,6 млрд руб. дивидендов по пакету в «Газпроме» (10,97% акций) плюс 20,4 млрд руб. — на самолеты и двигатели. Таким образом, Минфин надеялся, что «Роснефтегаз» передаст в бюджет весь доход от дивидендов «Роснефти» и «Газпрома», выплаченных по итогам 2016 года, и еще добавит 20 млрд руб. на финансирование авиационных проектов государства.

Расчет оказался слишком оптимистичным, и «Роснефтегаз» собрал с «Газпрома» и «Роснефти» только 50 млрд руб. по итогам 2016 года. Но и этих денег холдинг в бюджет не передал, продолжив накапливать кэш от дивидендов двух крупнейших госкомпаний России.

Президент Владимир Путин сказал 23 сентября, что расходы на проекты самолетов и двигателей будут профинансированы из «Роснефтегаза» «в аварийном порядке» до 2018 года включительно, а в 2019–2020 годах должны уже финансироваться из бюджета. «Нам нужен свой региональный самолет, иначе мы так и будем вечно покупать за границей в этом сегменте. И нужен двигатель мощный, ПД‑35 нам нужен», — сказал президент, подчеркнув, что эти проекты — одни из приоритетных для государства.

В декабре 2016 года Путин, отвечая на критику того, что дивиденды «Газпрома» и «Роснефти» оседают на счетах «Роснефтегаза», заявил, что из денег последнего финансируются некоторые вещи «тогда, когда правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание». Путин сказал, что именно из «Роснефтегаза» дополнительно финансируются проекты в сфере науки и образования, оттуда же будут направлены деньги на проекты, связанные с авиацией. Ранее «Роснефтегаз» подарил Российскому научному фонду 14,9 млрд руб. и вложил по решению Путина 60 млрд руб. в дальневосточную верфь «Звезда».

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: Минфин , дивиденды , «Роснефтегаз»
Главное
Глава Дагестана написал заявление об отставке Политика
Материалы по теме
Треть дивидендов «Роснефтегаза» пойдет на проекты самолетов и двигателей Экономика
СМИ узнали о переизбрании Сечина главой совета директоров «Роснефтегаза» Бизнес
Бюджету не хватило денег на обслуживание самолетов силовиков в аэропортах Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку