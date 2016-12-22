Силуанов назвал сроки соглашений с регионами по реструктуризации кредитов

Соглашения о реструктуризации кредитов должны быть парафированы с регионами до 1 декабря, рассказал министр финансов Антон Силуанов. Ранее запуск подобной программы в России анонсировал президент Владимир Путин

Антон Силуанов (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Предварительное подписание соглашения о реструктуризации кредитов регионов должно быть совершено до 1 декабря. Об этом в ходе правительственной комиссии по развитию регионов сообщил глава министерства финансов Антон Силуанов, пишет ТАСС.​

«Нам до 1 декабря необходимо будет парафировать те соглашения, которые должны быть заключены между федеральным центром и субъектами Российской Федерации о реструктуризации этих кредитов», — заявил он.

В подобных соглашениях, как заметил Силуанов, будут содержаться условия, которые регионы должны будут выполнять для участия в программе реструктуризации. Среди них, в частности — сокращение регионами задолженности по рыночным кредитам до 50% от собственных доходов. Это положение субъекты России, как отметил Силуанов, должны будут выполнить к 1 января 2020 года.

Помимо этого, необходимым условием участия субъектов страны в программе, по словам главы Минфина, станет отсутствие размещенных регионом бюджетных средств на банковских депозитах сроком более одного месяца, а также ограничение ставки по коммерческим кредитам на уровне «ключевая ставка ЦБ плюс 1 процентный пункт». «Чтобы не было дорогих коммерческих кредитов, и наши банки [были] готовы идти на такие условия предоставления кредитных ресурсов», — пояснил Силуанов, заметив, что также регионы должны будут «обеспечивать ежегодный дефицит своих бюджетов на уровне 10% от собственных доходов».

Субъекты Федерации, которые в течение первых двух лет будут показывать хорошие результаты с точки зрения формирования собственной доходной базы (то есть будут демонстрировать рост доходов в реальном выражении выше темпов инфляции), смогут осуществлять реструктуризацию на более длительный срок — на 12 лет, подчеркнул министр.

В противном случае, если указанные условия не будут выполняться, для регионов предусмотрен «досрочный возврат бюджетных кредитов». Однако это, по словам главы ведомства, произойдет «не в полном объеме, а в объеме, превышающем предельные значения дефицита бюджета и госдолга», но не более 20% от объема реструктурированной задолженности. «То есть, здесь мы идем тоже на более льготные условия в случае невыполнения регионами условий соглашения о реструктуризации кредита», — заметил Силуанов.

Подобные предложения, по его данным. «будут внесены Минфином в российское законодательство».

Ранее о запуске программы реструктуризации кредитов регионов объявлял президент России Владимир Путин. По его словам, в силу она должна вступить с 1 января 2018 года и продлиться «как минимум» семь, а для отдельных регионов — 12 лет. Необходимость программы глава государства объяснял суммарной разницей между действующим проектом погашения регионами кредитов и предлагаемым графиком реструктуризации. В 2018 году она, как уточнял Путин, должна будет составить 250 млрд руб., а в 2019 году — достигнуть 117,6 млрд руб.

Согласно данным Минфина, на 1 сентября 2017 года чуть менее 50% всего госдолга регионов приходится именно на задолженность по бюджетным кредитам. Они в отличие от коммерческих заимствований обходятся субъектам практически бесплатно.

Предоставление регионам бюджетных кредитов, кроме тех, которые составляют 1–2 млрд руб. и формируются за счет целевых иностранных займов от международных институтов развития, в проекте российского бюджета на 2018–2020 годы не запланировано. Субъекты Федерации будут возвращать в федеральный бюджет только те кредиты, которые они получили прежде. В частности, в 2018 году объем возвратов должен будет составить 37 млрд руб., а в 2019 — 74 млрд руб.