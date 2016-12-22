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Цена барреля нефти Brent впервые с января 2017 года превысила $58
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Цена барреля нефти Brent впервые с января 2017 года превысила $58
Экономика, 18:00
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Цена барреля нефти Brent впервые с января 2017 года превысила $58
На максимуме стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла более чем на 2%
Фото: Isaac Urrutia / Reuters

В понедельник стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года поднялась на бирже ICE выше $58 за баррель. Цена барреля Brent перевалила за отметку $58 впервые с 3 января 2017 года.

На пике стоимость барреля Brent достигла отметки $58,05, что более чем на 2% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

«Цены на нефть подрастают на фоне заявлений ОПЕК о следовании соглашению о добыче, при этом представители картеля отметили значительное сокращение запасов. Добыча в США остается подавленной», — отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Ранее в понедельник стоимость барреля Brent пробила потолок на уровне $57, что произошло впервые с начала марта 2017 года. Рост нефтяных котировок привел к укреплению рубля. В ходе торгов на Московской бирже стоимость доллара опускалась в понедельник до 57,2474 руб.

«Рубль начал неделю со значительного укрепления к доллару на фоне активных продаж валюты экспортерами: компаниям необходимо перечислить в бюджет НДПИ и НДС. На стороне российской валюты играют и стабильно высокие цены на нефть. Если в ближайшие дни политика не принесет неприятных сюрпризов, мы вполне можем увидеть дальнейшее укрепление курса. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 56,85–57,85 руб. за доллар», — отмечают аналитики Уральского банка реконструкции и развития.

К 17:50 мск стоимость барреля Brent составляла $57,92, курс доллара на Московской бирже достиг отметки 57,48 руб.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: нефть , Brent
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