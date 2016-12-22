Орешкин назвал причины «вылезших наружу» проблем банковского сектора

При низкой инфляции лучше видно «грехи» банков, уверен глава Минэка Максим Орешкин. Это положительный эффект, считает он. В августе инфляция в России опустилась до рекордных 3,2%

Максим Орешкин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Проблемы российского банковского сектора «вылезли наружу» благодаря низкой инфляции, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

При высокой инфляции устанавливаются соответствующие процентные ставки, поэтому проблемы банковской системы, например быстрый рост номинального объема активов, «очень легко не увидеть», объяснил министр. «Поэтому плохие кредиторы легко прячутся, а плохие банки могут дольше существовать на рынке», — заметил он (цитата по ТАСС).

Низкая инфляция дает другой эффект, который Орешкин счел «положительным» — «все грехи вылезают наружу». «Во многом это положительный эффект низкой инфляции, так как на рынке остаются только те банки, которые конкурентоспособны, которые прибыльны и двигаются вперед», — сказал министр.

По оценке министра, к концу 2017 года инфляция в России составит 3,2% при росте ВВП около 2%. «Потом [инфляция. — РБК] постепенно вернется на 4%, целевой уровень Банка России», — добавил Орешкин. Как ранее писал РБК, в августе 2017 года потребительские цены выросли лишь на 3,3% по сравнению с августом 2016 года, что является самым низким показателем за новейшую историю России.

​С конца июля 2017 года сразу три крупных банка столкнулись с проблемами. У банка «Югра» ЦБ отозвал лицензию из-за полной утраты банком капитала. В конце августа Банк России начал санацию «ФК Открытие», а 20 сентября такую же процедуру объявил в отношении Бинбанка.