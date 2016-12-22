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Реальные доходы россиян вернулись на восемь лет в прошлое
Материалы по теме Желаемый доход российских семей вырос до исторического максимума Реальные доходы россиян в апреле упали на 7,6%
20:43
Антон Фейнберг
Реальные доходы россиян вернулись на восемь лет в прошлое
Фото: Александр Демянчук / Reuters
Падение реальных доходов в России отбросило их на уровень 2009 года, оценил ВЭБ. Доходы сокращаются 29 из 30 последних месяцев, но власти все равно рассчитывают на их рост по итогам 2017 года

Масштабное падение реальных располагаемых доходов населения в апреле 2017 года к апрелю прошлого года, о котором отчитался Росстат, привело к тому, что они опустились до уровней 2009 года, свидетельствуют данные свежего обзора Внешэкономбанка (ВЭБ) об оперативной оценке ВВП.

«Потребительские расходы, которые были основным драйвером ВВП в первом квартале, в апреле несколько снизились. В основном за счет снижения спроса на платные услуги. За этим стояло снижение как реальных заработных плат, так и существенное сокращение доходов населения. В реальном выражении доходы населения опустились до рекордно низких за этот кризис значений, достигнув уровней 2009 года», — приводятся в обзоре слова главного экономиста ВЭБа Андрея Клепача.

В основу расчетов реальных доходов ложатся данные Росстата о месячных номинальных доходах населения (в апреле они составили 30,5 тыс. руб. на душу населения), при этом ВЭБ делает поправку на инфляцию и сезонность, пояснил РБК Клепач. «Сезонно сглаженные данные показывают, что реальные доходы в апреле упали до среднего уровня за 2009 год», — говорит он.

Реальные доходы граждан «начали постепенно повышаться», заявил 14 мая президент Владимир Путин. В апреле, по данным Росстата, они выросли на 2% по сравнению с мартом, однако данные ВЭБа более пессимистичны — они показывают сокращение реальных доходов на 4,9% месяц к месяцу с поправкой на сезонность.

«Масштаб снижения доходов в апреле довольно резкий, особенно на фоне более устойчивой динамики заработной зарплаты», — отмечает Клепач. По данным ВЭБа, реальные зарплаты месяц к месяцу стабильно росли с ноября прошлого года, однако в апреле сократились на 0,6%. «С большой вероятностью можно предположить, что прочие или предпринимательские доходы, скорее всего, недооценены и более полную картину можно будет увидеть только по итогам года», — добавляет Клепач.

По сравнению с апрелем прошлого года реальные доходы граждан в апреле упали на 7,6%, сообщил Росстат. В методологии службы доходы складываются из зарплат, социальных выплат и прочих доходов, включая предпринимательские, минус налоги и другие обязательные платежи. К апрельским данным есть вопросы, говорит экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. Реальные зарплаты, которые в структуре доходов граждан занимают свыше 60%, в апреле по оценке выросли на 2,5%, а социальные выплаты, чей «вес» 18–19%, предположительно, практически не изменились в силу февральской индексации, рассуждает он. С учетом этого прочие доходы должны упасть примерно на 40% — это нереалистично, удивляется Исаков. Скорее всего, Росстат эти данные пересмотрит, полагает он.

С октября 2014 года реальные доходы показывали положительную динамику год к году лишь один раз — в январе 2017-го, когда они выросли сразу на 8%. Впрочем, наибольший вклад в это внесла единовременная выплата пенсионерам в размере 5 тыс. руб. Хотя рост доходов был бы зафиксирован и без нее, он оказался бы значительно ниже — всего 1%, говорил министр экономического развития Максим Орешкин. Максимальное падение доходов было зафиксировано в августе прошлого года — по уточненным данным Росстата, оно составило 10%.

При этом власти рассчитывают, что реальные доходы по итогам 2017 года вырастут. В базовом макропрогнозе Минэкономразвития, на основе которого рассчитывается бюджет, заложен рост на 1%, столько же и в целевом сценарии, который ведомство считает для себя основным (этот прогноз включает в себя некие меры по ускорению темпов роста экономики, однако Минэкономразвития не раскрывало, какие именно меры оно учитывает).

У Минэкономразвития нет непосредственной цели по росту реальных доходов, говорит главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Олег Кузьмин. Помочь выйти в небольшой плюс может остановка сокращения доходов от предпринимательской деятельности, серых зарплат, а также социальных выплат, добавляет он. Основные компоненты реальных доходов по итогам года будут положительными, за счет чего доходы в целом вырастут, даже если прочие доходы стагнируют, уверен Исаков. 

Теги
ВЭБ, Росстат, реальные располагаемые доходы, доходы россиян
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