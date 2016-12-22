ОПЕК продлила сокращение добычи на девять месяцев

Министры стран ОПЕК согласовали пролонгацию соглашения об ограничении добычи нефти на девять месяцев, до марта 2018 года. Страны не из ОПЕК, тоже участвующие в соглашении (в том числе Россия) поддержат это решение

О том, что министры ОПЕК договорились продлить сокращение добычи до марта 2018 года, сообщают Reuters и Financial Times со ссылкой на участников заседания в Вене. Встреча за закрытыми дверями еще продолжается, решение будет объявлено позже.

Продление соглашения ожидалось, оно было учтено в нефтяных котировках, но оставались вопросы о сроках продления (девять месяцев или год), деталях обязательств для отдельных стран (Ливия, Нигерия), возможности присоединения к сделке других стран вроде Туркмении или Египта.

Как ожидается, страны, не входящие в ОПЕК, но участвующие в действующем соглашении, присоединятся к решению продлить пониженные квоты нефтедобычи. Поддержку этой инициативе выражали министр энергетики России Александр Новак и министр финансов Антон Силуанов.

В конце прошлого года ОПЕК и 11 стран не из картеля, включая Россию, договорились сократить среднесуточную добычу нефти на 1,8 млн барр. относительно уровня октября 2016-го. Соглашение вступило в силу 1 января 2017 года, сроком на шесть месяцев.

Страны ОПЕК сократили свою общую квоту нефтедобычи на 1,2 млн барр. в день. Страны не-ОПЕК (Россия, Мексика, Азербайджан и т.д.) обязались сократить добычу на 558 тыс. барр. в день, из которых на долю России пришлось 300 тыс. К концу апреля Россия достигла необходимого сокращения.