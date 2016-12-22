Орешкин призвал не повторять ошибок в кредитовании потребителей

В России формируется новый кредитный цикл, констатировал министр экономического развития Максим Орешкин. Но важно не допустить прошлых ошибок в кредитовании потребления

Максим Орешкин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

«Нарождающийся» кредитный цикл в России нужно правильно сформировать, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на организованном «ВТБ Капиталом» форуме «Россия зовет!», передает корреспондент РБК. Правильному подходу уже способствует очистка банковского сектора от неэффективных игроков и тренд на дедолларизацию, отметил он.

Но «важно не допустить повторения ошибки 2011–2012 годов, когда кредитная экспансия практически вся ушла в необеспеченное потребление», указал Орешкин. Это ударило по прибыли банков в 2014–2015 годах, добавил министр. Рост в этом сегменте должен быть ограниченным, основную кредитную активность нужно сосредоточить в ипотечных продуктах и инвестициях.

Орешкин напомнил о программе правительства по кредитованию малого и среднего бизнеса по более низким ставкам «6,5» и о фабрике проектного финансирования на базе Внешэкономбанка (сейчас такого инструмента в отечественной банковской системе практически нет, подчеркнул он). Еще одна важная программа — инвестиции в инфраструктуру, которая окажет положительный эффект на экономику со второго полугодия следующего года, сказал Орешкин.

«Это все будет формировать бюджетный цикл с правильной стороны», — считает министр. Впрочем, ранее в эффективности этих мер усомнилась Счетная палата. Ведомство указало, что они несущественны по объемам и поэтому не смогут оказать значимого влияния на рост инвестиций.

Два других фактора, помимо кредитного цикла, которые будут обеспечивать рост экономики, по мнению Орешкина, — цифровые технологии (в ближайшие годы прорывным будет появление системы электронной торговли, считает министр) и изменение системы госуправления. В качестве примера последнего фактора Орешкин привел переезд Минэкономразвития в «Москва-С​ити», что поможет министерству сэкономить порядка 500 млн руб.