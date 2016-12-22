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Moody’s понизило кредитный рейтинг Китая впервые с 1989 года
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08:22
Артем Филипенок
Moody’s понизило кредитный рейтинг Китая впервые с 1989 года
Фото: Claro Cortes IV / Reuters
Рейтинговое агентство Moody’s снизило суверенный кредитный рейтинг КНР впервые почти за 30 лет. Аналитики посчитали, что финансовая мощь страны в ближайшие годы начнет снижаться

В среду рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный кредитный рейтинг Китая с A1 до Аа3. Прогноз по рейтингу также изменен — с негативного до стабильного. Таким образом, в рейтинге Moody’s Китай теперь находится рядом с Японией, Саудовской Аравией и Эстонией.

Moody’s понизил рейтинг Китая впервые с ноября 1989 года. Тогда на мнение аналитиков повлияло подавление властями акций протеста на площади Тяньаньмэнь.

Свою позицию аналитики агентства объяснили предположением, что в ближайшие несколько лет финансовая мощь Китая будет слабеть на фоне растущего долга, снижения валютных резервов и сомнений в способности властей провести необходимые реформы.

В Moody’s считают, что Пекин стал слишком полагаться на краткосрочные кредиты. Общий долг страны в прошлом году достиг 253% от уровня ВВП.

При этом в агентстве подчеркнули, что стабильный прогноз говорит о сбалансировании рисков.

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Reuters отмечает, что решение рейтингового агентства появилось за несколько месяцев до XIX съезда Коммунистической партии Китая, на котором, как предполагается, будет объявлено о кадровых перестановках в руководстве страны.

В Пекине критически отнеслись к решению кредитного агентства. Министерство финансов КНР заявило, что Moody’s преувеличил трудности, которые стоят перед китайской экономикой, и недооценил проводимые реформы.

Агентство Fitch понизило рейтинг Китая еще в 2013 году до А+, S&P рейтинг КНР оценивает как АА-.

На торгах в Шанхае фондовый рынок ответил на решение Moody’s падением на 1%, однако затем произошел отскок

При этом курс юаня остался стабилен, что, по мнению аналитиков, опрошенных Wall Street Journal, может говорить об интервенциях со стороны Центрального банка страны.

По мнению эксперта Кристофера Балдинга из школы бизнеса HSBC Пекинского университета, решение Moody’s является скорей психологическим ударом по Китаю, поскольку большая часть государственного долга находится в руках внутренних инвесторов. Однако снижение рейтинга должно наглядно показать на то давление, с которым сталкивается страна. 

Теги
Китай, Moody's
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