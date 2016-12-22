Минпромторг назвал решение Fitch следствием снижения сырьевой зависимости

Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что решение Fitch является результатом снижения сырьевой зависимости российской экономики. В пятницу агентство присвоило «позитивный» прогноз кредитному рейтингу России

Денис Мантуров (Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»)

Решение международного рейтингового агентства Fitch о повышении прогноза по суверенному рейтингу России со «стабильного» до «позитивного» является логичным решением и следствием ослабления сырьевой зависимости экономики России. Об этом заявил ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Он выразил уверенность, что уход российской экономики от сырьевой зависимости в итоге приведет к повышению суверенного рейтинга до инвестиционного уровня. Министр подчеркнул, что в своем заявлении Fitch отметило снижение доходов бюджета от экспорта углеводородов до 36%, по сравнению с 50% в 2011–2014 годах. Кроме этого, заметил Мантуров, агентство прогнозирует снижение дефицита бюджета и его выход в ноль к 2019 году.

«Это стало возможным в том числе благодаря росту производства в несырьевых секторах промышленности, поддержкой которых согласованно занимается правительство», — сказал министр.

Ранее в субботу решение Fitch прокомментировал журналистам глава Минфина Антон Силуанов. Он также отметил, что данное решение рейтингового агентства является логичным, «отражающим усилия правительства по поддержанию макроэкономической стабильности». «Вместе с тем считаю, что текущее состояние нашей экономики, взвешенная фискальная политика, низкая инфляция, предсказуемый курс рубля и снизившаяся зависимость от внешней конъюнктуры в ближайшей перспективе могут дать основания рейтинговым агентствам повысить рейтинг», — приводит слова Силуанова «РИА Новости».

22 сентября вечером Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в национальной и иностранной валютах на инвестиционном уровне BBB-, изменив при этом прогнозный показатель со «стабильного» на «позитивный». Среди ключевых факторов, повлиявших на решение,​ агентство назвало снижение уровня инфляции, сокращение уровня нефтяных доходов, уменьшение дефицита бюджета, низкий уровень государственного долга, усилия ЦБ по очистке банковского сектора.