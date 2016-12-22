Минпромторг назвал решение Fitch следствием снижения сырьевой зависимости

Решение международного рейтингового агентства Fitch о повышении прогноза по суверенному рейтингу России со «стабильного» до «позитивного» является логичным решением и следствием ослабления сырьевой зависимости экономики России. Об этом заявил ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Он выразил уверенность, что уход российской экономики от сырьевой зависимости в итоге приведет к повышению суверенного рейтинга до инвестиционного уровня. Министр подчеркнул, что в своем заявлении Fitch отметило снижение доходов бюджета от экспорта углеводородов до 36%, по сравнению с 50% в 2011–2014 годах. Кроме этого, заметил Мантуров, агентство прогнозирует снижение дефицита бюджета и его выход в ноль к 2019 году.
«Это стало возможным в том числе благодаря росту производства в несырьевых секторах промышленности, поддержкой которых согласованно занимается правительство», — сказал министр.
Ранее в субботу решение Fitch прокомментировал журналистам глава Минфина Антон Силуанов. Он также отметил, что данное решение рейтингового агентства является логичным, «отражающим усилия правительства по поддержанию макроэкономической стабильности». «Вместе с тем считаю, что текущее состояние нашей экономики, взвешенная фискальная политика, низкая инфляция, предсказуемый курс рубля и снизившаяся зависимость от внешней конъюнктуры в ближайшей перспективе могут дать основания рейтинговым агентствам повысить рейтинг», — приводит слова Силуанова «РИА Новости».
22 сентября вечером Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в национальной и иностранной валютах на инвестиционном уровне BBB-, изменив при этом прогнозный показатель со «стабильного» на «позитивный». Среди ключевых факторов, повлиявших на решение, агентство назвало снижение уровня инфляции, сокращение уровня нефтяных доходов, уменьшение дефицита бюджета, низкий уровень государственного долга, усилия ЦБ по очистке банковского сектора.