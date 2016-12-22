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Fitch присвоило «позитивный» прогноз кредитному рейтингу России
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Fitch присвоило «позитивный» прогноз кредитному рейтингу России
Экономика, 00:19
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Fitch присвоило «позитивный» прогноз кредитному рейтингу России
Международное агентство Fitch улучшило прогноз суверенного кредитного рейтинга России со «стабильного» на «позитивный». При этом рейтинг был оставлен на прежнем уровне «BBB-», который находится на ступень выше «мусорного»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в национальной и иностранной валютах на инвестиционном уровне «BBB-», однако прогнозный показатель изменился со «стабильного» на «позитивный». Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации.

«Россия продолжает демонстрировать прогресс в укреплении своей политики, подкрепленной более гибким обменным курсом, твердой приверженностью инфляционному таргетингу и разумной бюджетной стратегией, которая нашла свое отражение в недавно утвержденном бюджетном правиле. Этот комплекс мер приведет к повышению макроэкономической стабильности и, наряду с прочным балансом внешней торговли и сбалансированным бюджетом, повысит устойчивость экономики к потрясениям», — говорится в пресс-релизе Fitch.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Россия , Fitch , Рейтинги
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