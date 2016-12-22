Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Власти США представили бюджет с крупнейшим в истории сокращением расходов 19:09 Чулпан Хаматова прочла обращение артистов в поддержку Серебренникова 17:28 Против властей Москвы подали первый иск из-за закона о реновации 19:10 Газпромбанк раскрыл структуру владения «префами» «Транснефти» 19:21 Борис Титов ответил Кудрину на «разоблачение опасных для экономики мифов» 18:33 Миноритарии ЮКОСа подали в суд на бывших топ-менеджеров компании 16:46 Расследование уголовного дела в отношении Алексея Улюкаева завершено 16:43 Умер сыгравший Джеймса Бонда в семи фильмах актер Роджер Мур 16:28 Глава Нижнего Новгорода подал в отставку 16:53 Кремль прокомментировал обыски у Серебренникова 15:02 Правительство внесло изменения в список запрещенных к ввозу товаров 12:53 Эксперты рассказали о трате 70 млрд руб. на неэффективные лекарства 19:36 Volkswagen объяснил приостановку сборки Touareg на заводе в Калуге 19:51
Лента новостей 19:59 МСК
Эксперты рассказали о трате 70 млрд руб. на неэффективные лекарства Общество, 19:36 Путин назначил экс-командующего миротворцами послом в Южной Осетии Политика, 19:29 Артисты выступили в поддержку «Гоголь-центра». Фоторепортаж Фотогалерея, 19:25 Встречу Путина с президентом Филиппин Дутерте решили перенести на два дня Политика, 19:22 Газпромбанк раскрыл структуру владения «префами» «Транснефти» Бизнес, 19:21 Минприроды начало проверку завода «Москокс» из-за выброса сероводорода Общество, 19:15 Новым ректором МПГУ избрали Алексея Лубкова Общество, 19:11 Против властей Москвы подали первый иск из-за закона о реновации Политика, 19:10 Власти США представили бюджет с крупнейшим в истории сокращением расходов Экономика, 19:09 В Петербурге вынесли приговор 2 гражданам Таджикистана за вербовку в ИГ Политика, 19:09 Лучшие предложения рынка наличной валюты  19:00   USD НАЛ. Покупка 56,49 Продажа 56,50 EUR НАЛ. 63,33 63,40 Епархия Челябинска обратилась в прокуратуру с жалобой на фестиваль красок Общество, 18:47 Борис Титов ответил Кудрину на «разоблачение опасных для экономики мифов» Экономика, 18:33 Минкультуры рассказало о финансировании проекта студии Серебренникова Общество, 18:23 В ЦРУ догадывались о вмешательстве России в выборы в США с лета 2016 года Политика, 18:11 Минобрнауки приготовилось ввести в России степень доктора теологии Общество, 17:54 Как развивалась карьера актера Роджера Мура. Фотогалерея Фотогалерея, 17:53 «Почта России» начала торговать семенами и цветами под посадку Общество, 17:48 В Москве произошел пожар в здании автосервиса Общество, 17:40 В Париже грабители с топорами обворовали ювелирный магазин на €5 млн Общество, 17:38 Путин предложил поддержать молодых спортсменов за счет профессионалов Общество, 17:34 Путин призвал разобраться с аббревиатурами СШОР и ДЮШС Политика, 17:33 Семья Гвардиолы оказалась на «Манчестер Арене» во время теракта Спорт, 17:31 Чулпан Хаматова прочла обращение артистов в поддержку Серебренникова Политика, 17:28 Свидание в магазине: как ретейл использует технологии индустрии знакомств Свое дело, 17:18 МИА-Банк потребовал от отца Захарченко 4 млн руб. Бизнес, 17:14 В Екатеринбурге ребенок остался жив после падения с 10 этажа дома Общество, 17:12 Глава Нижнего Новгорода подал в отставку Политика, 16:53
Власти США представили бюджет с крупнейшим в истории сокращением расходов
19:09
Олег Макаров
Власти США представили бюджет с крупнейшим в истории сокращением расходов
Фото: Patrick T. Fallon / Reuters
Администрация США опубликовала проект федерального бюджета страны на 2018 финансовый год и предложения на долгосрочную перспективу. Документ предусматривает историческое сокращение расходов и в первую очередь бьет по базовому электорату Трампа

Бюджетное управление Белого дома опубликовало проект бюджета США на следующий финансовый год — первый такой документ администрации президента Дональда Трампа. Ключевая идея — уменьшение роли государства в американском обществе за счет сокращения социально-ориентированных программ. В общей сложности 62-страничный документ предусматривает урезание госрасходов на $3,6 трлн в ближайшие десять лет. Эти меры больно ударят по многим сторонникам Трампа из числа аграриев и работников с доходами ниже прожиточного минимума, которые обеспечили ему победу на президентских выборах, утверждают американские обозреватели.

Планируемый секвестр — крупнейший из когда-либо предложенных американскими президентами. Проект предусматривает сокращение финансирования таких социальных программ, как продовольственные карты для малоимущих, льготы для выпускников вузов, субсидии фермерским хозяйствам, медицинское обеспечение для людей с ограниченными доходами Medicaid.

Именно поэтому у бюджетного плана Трампа мало сторонников в конгрессе, даже среди республиканцев, представляющих округа, которые поддержали его на выборах, отмечает Bloomberg.

«Это первый бюджет налогоплательщиков», — охарактеризовал документ директор Бюджетного управления США Мик Малвейни (цитата по Bloomberg), имея в виду, что проект защищает прежде всего интересы платежеспособных граждан. «Мы больше не станем измерять сострадание числом [социальных] программ или людей, которые ими пользуются, — описал он суть проекта бюджета. — Мы будем измерять сострадание и успех числом людей, которым мы помогаем выйти из этих программ и вернуть себе контроль над собственной жизнью».

Фотогалерея Мир Трампа: ключевые обещания избранного президента США Через неделю, 20 января, пройдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Он уже пообещал отменить до 70% законов, принятых при Обаме, в том числе реформу здравоохранения и ряд... Показать 9 фотографий

Главным достижением плана Трампа должна стать ликвидация бюджетного дефицита, который за последние десять финансовых лет составлял в среднем $790 млрд в год. Сбалансировать федеральный бюджет администрация хочет в течение десяти лет. Но достижение этой цели зависит от налоговой реформы, детальные параметры которой администрация пока не раскрыла. 
Теги
Белый дом, бюджет США, дефицит бюджета, Дональд Трамп
Другие материалы РБК
Власти изменят способ оплаты услуг ЖКХ для россиян
Курс выживания в Грузии: застолья, деликатесы, мифы и жители
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Эксперты рассказали, где выгоднее всего открыть рублевый вклад
Третьяк объяснил поражение сборной России от Канады на ЧМ-2017
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку