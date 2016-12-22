Борис Титов ответил Кудрину на «разоблачение опасных для экономики мифов»

Борис Титов Фото: Любовь Мишина для РБК

Бизнес-омбудсмен опубликовал обширный комментарий к заявлению экс-министра финансов, который накануне выступил с разоблачением «пяти опасных для экономики мифов». Борис Титов подчеркнул, что готов к дискуссии с Алексеем Кудриным в любой форме — очной и заочной

Бизнес-омбудсмен Борис Титов прокомментировал заявление экс-министра финансов, а ныне главы Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, который накануне перечислил «пять опасных для экономики России мифов». Свой ответ он опубликовал в журнале Forbes.



Для начала Борис Титов объяснил, почему он решил, что слова Кудрина о развенчании «актуальных экономических заблуждений» являются критикой его экономической программы.



«Он (Кудрин) скромно не назвал виновных авторов, но, как в старом анекдоте про льва, который предупреждал зверей и говорил, что за воровство кур он будет бить по морде, «по этой наглой рыжей морде...» — всем, и нам в том числе, сразу стало ясно, кого он имеет в виду. Рыжая морда — наша: тезисы Столыпинского клуба, но вот только «лев» абсолютно не прав», — написал Титов, подчеркнув, что он вместе с коллегами готов доказывать свою правоту в любом формате.



По словам Титова, предложения, которые выдвинул Кудрин, основаны на «пропассивной позиции». «Но наша позиция — другая», — заявил омбудсмен, предварив свои комментарии каждого из кудринских пунктов.



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Комментируя первое разоблачение, Титов написал, что не считает необходимым отказ от таргетирования инфляции. «Надо продолжать с ней бороться, в том числе и мерами денежной политики», — уверен бизнес-омбудсмен. По его словам, «фетиш низкой инфляции» при отсутствии экономического роста и его перспектив — это путь в тупик.



Говоря о втором разоблаченном «мифе», который заключается в том, что экономический рост сдерживается недостаточностью денежной массы, следовательно, его можно подтолкнуть с помощью расширения денежного предложения, омбудсмен заявил, что согласен с Кудриным: «Спасибо за поддержку, Алексей Леонидович, все совершенно верно: мы считаем точно так же. Финансовая и в целом экономическая система у нас слабая. А что же надо сделать, чтобы систему усилить? Надо дать толчок — нужна активная политика по поддержке роста, которая включала бы в себя не только экономические (налоговые, тарифные, институциональные решения), но и финансовые меры».

Титов также отметил, что монетизация действительно станет следствием этих мер, однако, меняя финансовую систему, надо влить в нее «дополнительную кровь, без которой новый механизм не заведется». «Вот о чем мы говорим, а не о том, что старым неэффективным институтам дать денег, чтобы они хоть как-то продлили прозябание», — пояснил Титов.



Третий пункт дискуссии с экс-главой Минфина состоит из двух частей, отмечает Титов, и заключается в споре о росте экономики, который невозможен из-за отсутствия свободных производственных мощностей. С таким утверждением Кудрина Титов не согласен. По словам омбудсмена, бизнес, который покрывает основные коммерческие риски собственными деньгами, умеет лучше других взвешивать соотношение рисков и доходности и в заведомо убыточные проекты не вкладывается.



Вторая часть — вопрос о возможности запустить такие проекты с помощью снижения процентной ставки. «Только за счет процентной ставки невозможно: нужна система мер. Но это условие необходимое: высокая ставка впрямую влияет на стоимость кредита», — утверждает Титов.



Четвертый «миф» заключается в том, что «увеличению темпов роста может способствовать какой-либо аналог политики «количественного смягчения» — предоставления дополнительной ликвидности на льготных условиях». Комментируя это, Титов заявил, что Кудрин ничего не предлагает, а лишь констатирует, что ситуация безнадежна. «А ведь есть уже и положительные примеры — у нас наблюдается реальный рост как раз в тех областях, где правительство вело активную стимулирующую политику: в сельском хозяйстве, автомобилестроении, IT, оборонке», — констатирует омбудсмен, поясняя, что его программа предлагает «не с вертолета деньги раскидывать», а «вкладывать их в конкретные проекты» импортозамещения, расширения инфраструктуры, внедрения новейших технологий.



Заключая свою ответную речь, бизнес-омбудмен прокомментировал политику ЦБ в отношении валютного регулирования, о котором ранее говорил Кудрин. «Не надо мешать рублю свободно падать, если он падает», — заявлял бывший министр. На это Титов отвечает ему, что он и не приветствует фиксированный курс. «Нас перепутали с Глазьевым или еще с кем. Более того, считаем ошибкой ЦБ то, что он сначала перешел и слишком долго задержался и поздно вышел из политики валютного коридора. Создал огромную «спекуляцию» для банков на валютном рынке и почву для большей волатильности курса при кризисе на нефтяном рынке», — заявил Титов, подчеркнув, что он выступает за то, чтобы курс устанавливал рынок, но государство «в отдельные очень специальные моменты кризисов» могло вводить элементы мягкого денежного регулирования.



Накануне Кудрин на страницах газеты «Коммерсантъ» опубликовал материал, «разоблачающий» пять опасных для экономики мифов. Никого из авторов этих «мифов» Кудрин не называл.

ЦСР Кудрина разрабатывает стратегию реформ до 2024 года, документ планируется представить в мае текущего года. До этого экономическую программу ЦСР критиковал советник президента России Сергей Глазьев.