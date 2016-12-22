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Желаемый доход российских семей вырос до исторического максимума
Материалы по теме Реальные доходы россиян в апреле упали на 7,6% Россияне рассказали о росте расходов на отдых на 18% за год
20:22
Екатерина Копалкина
Желаемый доход российских семей вырос до исторического максимума
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Российские семьи оценивают доход, необходимый им для «нормальной жизни», в 83,6 тыс. руб., говорится в исследовании «Ромир». Пережив кризис, россияне «забыли о скромности» и резко увеличили аппетиты, считают авторы

Россияне после двух кризисных лет резко нарастили свои финансовые запросы — собственную оценку семейного дохода, который необходим для «нормальной жизни». Ежегодный опрос на эту тему провел исследовательский холдинг «Ромир», задав респондентам вопрос: сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в их населенном пункте, для «нормальной жизни» (пресс-релиз есть у РБК).

Аппетиты растут быстрее инфляции

Средний желаемый размер дохода на одну российскую семью из трех человек, где двое работают, составил 83,6 тыс. руб., согласно апрельскому опросу. Это на 10,9 тыс. руб. (15%) больше, чем в аналогичном опросе год назад. «Ромир» объясняет это «сложившейся потребительской реальностью». Несмотря на официальную инфляцию в 5,6% по итогам 2016 года, у простых граждан сложилась собственная картина продуктовых цен. Поэтому сегодня они реалистично оценивают свои материальные запросы, учитывая возросшую стоимость товаров и услуг, констатируют авторы исследования.

В целом показатель предпочитаемого россиянами дохода стал максимальным за все время измерений (с 2009 года). По данным «Ромир», 22% семей для обеспечения «нормальной жизни» хотят иметь 120 тыс. руб. в месяц и выше. Год назад без такого дохода не представляли нормальной жизни только 10% домохозяйств.

Забыли о скромности

«Ромир» сопоставляет данные своего опроса со средними реальными доходами домохозяйств, оцененными на основе данных Росстата. В предыдущие два года показатели были очень близки, то есть в кризис россияне умерили аппетиты — «в трудные времена меняется стиль потребления, происходит переориентация на самое необходимое». В этом же году вновь обозначился разрыв между реальным и желаемым доходом: средней семье не хватает около 12 тыс. руб. до удовлетворения своих стандартных запросов.

Анализ опроса «Ромир» по федеральным округам показал, что только на Дальнем Востоке желаемые доходы и реальные почти совпадают (67–68 тыс. руб.). В остальных же округах потребности разнятся с реальностью весьма сильно. Так, при среднем доходе на семью в Северо-Западном округе в 60 тыс. руб. желаемая сумма для «нормальной жизни» там составила 101 тыс. руб. в месяц. Похожая разница видна в Приволжском округе — при среднем доходе на семью в 40,8 тыс. руб. жители региона хотели бы иметь 75,7 тыс. руб. На юге и севере страны разрыв между финансовыми аппетитами и реальностью составляет почти 1,8 раза.

Экономят женщины и пенсионеры

Наиболее высокие требования к обеспечению «нормальной жизни» традиционно предъявляют жители городов-миллионников. Средний запрос на семью из трех человек там составил 118 тыс. руб. В городах с населением до полумиллиона запросы куда скромнее и составляют 85 тыс. руб. В 2015 году они были еще умереннее — порядка 64 тыс. руб. Жителей сельской местности вполне устроил бы доход в 67 тыс. руб. в месяц, что лишь подтверждает тот факт, что значительную долю своей продуктовой корзины они производят самостоятельно.

По данным «Ромир», материальные запросы женщин уже который год подряд оказываются немного скромнее экономических пожеланий мужчин. В свою очередь, финансовые аппетиты молодежи более чем на 17 тыс. руб. превышают запросы тех, кому за 60. 

Теги
«Ромир», доходы россиян, опросы
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