Минтруд назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

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Минтруд рассказал, в каких сферах россияне могут больше всего заработать. Самые высокие зарплаты оказались в финансовой отрасли, а самые низкие — в сельскохозяйственной

В последние два года самые высокие зарплаты в России зафиксированы в финансовой отрасли, а самые низкие — в сельскохозяйственной, об этом сообщает RT со ссылкой на данные Министерства труда и социальной защиты.



По данным Росстата, средняя зарплата сотрудника финансовой сферы в России в 2016 году составляет 78 тыс. 311 рублей, а работника сельскохозяйственной отрасли — 21 тыс. 445 руб. В 2015 год аналогичные показатели по тем же отраслям оказались ниже — средняя зарплата российского финансиста тогда составила 69 тыс. 480 руб., сотрудника сельскохозяйственной отрасли — 19 тыс. 455 руб.



При этом, по информации Росстата, в средняя зарплата 2016 году по всем отраслям экономики в России составила 36 тыс. 746 рублей.



В начале апреля Минтруд опубликовал список самых востребованных в России в 2017 году профессий. В этот список попали квалифицированные сотрудники рабочей промышленности, особенно для металлообрабатывающего и машиностроительного производства, специалисты в области строительства, транспорта, а также здравоохранения, науки и техники, образования. Кроме того, будут востребованы профессии в области права, гуманитарных областей и культуры.



Минтруд тогда отметил, что специалисты в бизнес-сфере, менеджеры, руководители и документоведы в 2017 году могут быть не трудоустроены. По данным ведомства, в настоящий момент уровень безработицы в России составляет 5,6% от экономически активного населения. Согласно прогнозам, в 2017 году количество безработных может превысить 5,8–5,9%.



В начале мая исследовательский холдинг «Ромир» сообщил об уменьшении россиянами повседневных расходов до минимума за 5 лет. По подсчетам исследователей, с учетом инфляции этот показатель сократился с аналогичным периодом прошлого года снизился на 9%, а за вычетом инфляции — на 4,9%. Специалисты «Ромира» подсчитали, что очищенные от инфляции расходы россиян в апреле оказались самыми низкими за последние пять лет. При этом по сравнению с относительно «щедрым» на траты мартом очищенные от инфляции расходы россиян упали сразу на 6,5%, что стало новым абсолютным рекордом.



В марте Росстат объявил, что в январе 2017 года у россиян впервые с октября 2014 года увеличились реальные доходы, в годовом исчислении они выросли на 8,1%. Впрочем, как отмечали в Росстате, это произошло из-за выплаты пенсионерам «отступных» за отказ от полноценной индексации пенсий в 2016 году в размере 5 тыс. руб.

В начале 2017 года Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) опубликовала исследование, в котором говорится, что около 40% жителей России ежемесячно испытывают трудности с покупкой продуктов и одежды. Годом ранее, в январе—сентябре 2016 года за чертой бедности проживали 20,3 млн россиян, или 13,9% населения страны.