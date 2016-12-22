«Коммерсантъ» узнал о создании компании в Крыму под контролем «Россетей»

В Крыму готовится новая реформа энергетики. Власти передадут все электросети под контроль «Россетей» и выделят на развитие новой энергетической структуры до 9 млрд руб. Эта схема повышает риски попадания «Россетей» под санкции

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Правительство планирует создать в Крыму новую структуру — АО «Крымэнерго», которая возьмет под свой контроль все энергосети полуострова. Она войдет в состав федеральных «Россетей», а те, в свою очередь, получат из бюджета дополнительные 9 млрд руб. на развитие нового актива. Об этом «Коммерсанту» рассказал источник, а также подтвердили в Минэнерго.

Согласно раскрытой 18 сентября структуре федерального бюджета на 2018–2020 годы ведомство предлагает внести в капитал «Россетей» до 9 млрд руб. из федерального бюджета, в назначении дополнительного финансового вливания указана федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». Уже в 2018 году власти намерены направить госкорпорации 6 млрд руб. из этой суммы, оставшуюся сумму разобьют на два транша — 2,87 млрд и 227,2 млн руб., которые внесут в капитал «Россетей» в 2019 и 2020 годах соответственно.

Представитель Минэнерго в разговоре с РБК подчеркнул, что согласно постановлению правительства в федеральную целевую программу были внесены изменения, которые предусматривают реализацию пяти дополнительных мероприятий, «направленных на устранение сетевых ограничений и обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей» в Крыму. Из бюджета на дополнительные работы выделят 8,9 млрд руб.

По словам собеседника «Коммерсанта», в рамках федеральной программы будет реконструирован «южный транзит» — ЛЭП 110 кВ, которая проходит вдоль Южного берега Крыма, а также модернизирована противоаварийная автоматика.

«Все направлено на увеличение пропускной способности сетей, мощностей подстанций и надежности», — пояснил источник. Согласно ФЦП до 2020 года на полуострове запланировано строительство 1,5 тыс. км сетей.

В Минэнерго газете подчеркнули, что все построенные в рамках федеральной программы электросети, а также инфраструктура ГУП «Крымэнерго» перейдут в казну страны и в перспективе будут переведены под контроль АО «Крымэнерго». В ведомстве добавили, что между Россией и Республикой Крым будет заключено соглашение об особом порядке управления акциями этого АО. Доля республики в структуре составит 25% плюс одна акция. Сроки осуществления этой реформы в Минэнерго не назвали.

«Россети» пока не афишировали официально свои планы по выходу в Крым. Однако представитель холдинга в разговоре с РБК подтвердил, что такой проект серьезно обсуждается. От более детальных комментариев собеседник отказался. Источник РБК также подтвердил РБК, что от лица государства АО «Крымэнерго» будут контролировать «Россети».

Тем не менее ранее говорилось о том, что энергохолдинг обсуждает варианты сотрудничества с компанией «Севастопольэнерго». Как пишет «Коммерсантъ», к октябрю «Россети» планировали создать совместное предприятие с городом и перевести на его баланс активы, которые в настоящее время принадлежат зарегистрированному на Украине ЭК «Севастопольэнерго».

​Экс-глава «Россетей» Олег Бударгин в интервью изданию в конце июня отметил, что в случае выхода корпорации на рынок Крыма создаются риски попадания под санкции, однако подчеркнул: «После того как людей оставили без электричества, мы [«Россети»] просто должны быть там».

В настоящее время всей энергетической инфраструктурой полуострова заведует созданное в 2014 году ГУП «Крымэнерго» (согласно базе СПАРК принадлежит Минтопэнерго Крыма), но в перспективе это предприятие объединят с АО «Крымэнерго». Структура, управляющая энергосетями сейчас, обслуживает примерно 800 тыс. быт​овых потребителей и 23 тыс. юрлиц. На ее балансе находятся 15 подстанций мощностью 220–330 кВ, 75 подстанций 110 кВ, 32,9 тыс. км ЛЭП. ​