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Китай назвал ошибкой решение S&P понизить суверенный рейтинг страны
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Китай назвал ошибкой решение S&P понизить суверенный рейтинг страны
Экономика, 08:08
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Китай назвал ошибкой решение S&P понизить суверенный рейтинг страны
Решение S&P понизить кредитный рейтинг Китая является ошибочным, поскольку основано на методологии оценки стран с развитой экономикой и не учитывает особенности развития, прокомментировали в Пекине прогноз международных аналитиков
Шанхай, крупнейший город Китая (Фото: Aly Song / Reuters)

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) понизило суверенный кредитный рейтинг Китая, поскольку ошибочно оценило состояние китайской экономики и неверно трактовало потенциал страны к развитию. Об этом говорится в сообщении китайского Министерства финансов.

Как заверили в ведомстве, такая оценка экономики Китая на основе опыта развитых стран является типичной ошибкой международных рейтинговых агентств и искажает реальную картину экономической ситуации страны. Аналитики S&P, подчеркнули в Минфине, обратили внимание на понижение кредитного роста и долговой нагрузки. Это, по мнению ведомства, является в большей степени «тривиальными рассуждениями о нынешнем этапе экономического развития Китая», которые игнорируют отдельные особенности структуры финансирования и финансового рынка страны, а также оставляют без внимания расходы правительства Китая на увеличение благосостояния граждан.

«К сожалению, международные рейтинговые агентства на протяжении долгого времени придерживаются инерционного образа мышления и допускают ошибки в оценке китайской экономики на основе опыта развитых стран. Это также обусловлено ошибочной трактовкой хорошей базы национальной экономики и ее потенциалом развития», — подчеркнули в китайском ведомстве.

S&P понизило суверенный рейтинг Китая
Экономика

Накануне, в четверг, 21 сентября, S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Китая до А+ с АА-. Снижение этого показателя китайской экономики произошло впервые с 1999 года. Аналитики пояснили, что длительный период кредитного роста стал причиной увеличения экономических и финансовых рисков страны, а также уменьшил финансовую стабильность. Тем не менее прогноз рейтингового агентства повысили до уровня «стабильный» (до этого он был «негативным»), поскольку аналитики S&P уверены в том, что Пекин сможет обеспечить устойчивые экономические показатели в течение следующих 3–4 лет.

Moody’s понизило кредитный рейтинг Китая впервые с 1989 года
Экономика

В конце мая суверенный кредитный рейтинг Китая понижало другое международное рейтинговое агентство — Moody's. Прогноз при этом оставался «стабильным». Понижение рейтинга Пекина с Аа3 до А1 аналитики этого агентства провели впервые с 1989 года.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Китай , S&P , суверенный рейтинг страны
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