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Киев предупредил о потере 43% грузооборота Мариуполя из-за моста в Крым
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Киев предупредил о потере 43% грузооборота Мариуполя из-за моста в Крым
Экономика, 17:10
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Киев предупредил о потере 43% грузооборота Мариуполя из-за моста в Крым
По подсчетам властей Украины, из-за постройки моста через Керченский пролив возможности заходить в Азовское море лишатся 23% ранее приходивших в Мариуполь судов. В порт смогут заходить суда с осадкой до 8 м
Вид на строящийся Крымский мост с горы Митридат (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Ограничения на проход через Керченский пролив, введенные в связи с постройкой Россией моста с Кубани в Крым, приведут к тому, что порт Мариуполя потеряет примерно 43% своей грузопереработки, говорится в сообщении украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Появление моста через Керченский пролив означает, что войти под ним в Азовское море смогут только суда длиной не более 160 м, осадкой не более 8 м и не более 33 м высотой над уровнем моря.

Ранее Deutsche Welle со ссылкой на данные Администрации морских портов Украины (АМПУ) сообщала, что средняя длина судов, заходящих в украинские порты на Азовском море, составляет 175 м, а средняя осадка — 9,6 м.

По подсчетам украинских экспертов, вновь установленным требованиям к габаритам судов не соответствуют как минимум 144 судна, которые заходили в Мариуполь в прошлом году. От общего числа заходивших в порт судов это составляет 23%, но так как потеряны для Мариуполя будут самые крупные суда, то сокращение грузооборота окажется почти вдвое больше.

«Установленные ограничения приведут к тому, что в Мариупольский морской порт смогут заходить только суда со сравнительно меньшей полной грузоподъемностью (10 тыс. т). Это, в свою очередь, будет влиять на конкурентоспособность порта, поскольку такими судами можно перевозить грузы в пределах Черного и Средиземного морей», — подчеркивается в сообщении министерства.

Керченский мост: как строят главный инфраструктурный объект десятилетия Еще 7 фото
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В июне 2017 года заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк предупреждал, что ввод в строй моста через Керченский пролив опасен для национальной безопасности страны, так как приведет к значительному уменьшению заходов судов в порты Мариуполя и Бердянска и спаду их грузооборота, а также снижению рентабельности металлургических предприятий региона.

В августе МИД Украины выразил России свой протест в связи со строительством моста через Керченский пролив. «Строительство моста через Керченский пролив является незаконным в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении ведомства. Киев это связал с тем, что Украина «не предоставляла согласие на такое строительство».

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Украина , Керченский мост , Керченский пролив , Мариуполь
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