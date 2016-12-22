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Европа решила защититься от иностранной бизнес-экспансии
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Европа решила защититься от иностранной бизнес-экспансии
Экономика, 11:55
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Европа решила защититься от иностранной бизнес-экспансии
Три члена ЕС потребовали от Еврокомисии ужесточить правила поглощения европейских компаний со стороны компаний, действующих в интересах третьих стран. Итальянские газеты указывают, что меры направлены в первую очередь против Китая
Фото: John Thys / AFP

Италия, Франция и Германия обратились в Европейскую комиссию (ЕК) с просьбой ужесточить действующие правила, чтобы блокировать поглощение европейских компаний иностранными. Страны просят предоставить им полномочия устанавливать условия для покупателей, которые «действуют не по правилам рынка и которые не соблюдают правило взаимности при приобретениях». Об этом сообщают итальянские газеты Il Sole 24 Ore и La Stampa. По их данным, эти шаги в основном направлены против Китая, хотя, как пишет Il Sole, напрямую Пекин в тексте не упоминается.

Письмо в ЕК было направлено 28 июля, аналогичное обращение направлялось в феврале. В десятистраничном документе говорится о необходимости усиления полномочий в отношении сделок, совершаемых со стратегически важными компаниями, а также в отношении поглощений, финансируемых государственными фондами или агентствами. Обращение подготовили министерства промышленности трех стран.

В письме отмечается, что новые правила не должны подменять национальные законодательства стран — членов ЕС. Государства, входящие в объединения, должны уведомлять Еврокомиссию каждые шесть месяцев о всех корпоративных инвестициях, если инвестор не является членом ЕС. Исключение делается только для оборонного сектора.

Министр экономического развития Италии Карло Календа заявил La Stampa, что «это не форма протекционизма, скорее это возможность следить за сделками, которые не соответствуют европейским правилам».

По данным Il Sole, ожидается, что глава ЕК Жан-Клод Юнкер представит меры по защите стратегических активов 13 сентября.

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В февральском обращении в ЕК Германия, Франция и Италия в качестве образца говорили о гипотетической ситуации, когда компания, получив средства от правительства Китая, покупает актив в Европе и «стратегически проникает на рынок ЕС», сообщало агентство Reuters. Тогда предлагалось распространить новые ограничения, в частности, на сталелитейную отрасль, которая несет убытки от демпинга со стороны Китая.

Отдельные страны — члены ЕС установили собственные правила, которые защищают стратегические предприятия и отрасли экономики, но на уровне всего объединения единых установок нет.

В письме, направленном в феврале, также говорилось о возможности блокировать поглощения европейских компаний расположенными в ЕС «дочками» иностранных структур, а также в том случае, если в руководство компании «проникли частные лица из стран, не являющихся членами ЕС».

При этом агентство Bloomberg 18 августа сообщало, что Пекин и сам решил ограничить зарубежные инвестиции китайских предприятий. Ограничения введены среди прочего в сферах недвижимости, развлечений и в гостиничном бизнесе. Теперь все инвестиции делятся на три категории: запрещенные, ограниченные и поддерживаемые. Поддержкой, в частности, могут заручиться любые инвестиции, которые продвигают китайскую инициативу «Один пояс и один путь» (ОПОП).

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ОПОП — инициатива создания глобальной инвестиционной и транспортной инфраструктуры, она объединяет два действующих проекта: «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской шелковый путь XXI века». Первый проект был выдвинут председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году, он направлен на усиление евроазиатской интеграции в области торговли и экономики, также предполагается создание транспортного коридора между Европой и Азией, которое ускорит доставку товаров.

Второй проект, также анонсированный главой Китая, предполагает создание морских торговых путей из КНР через акватории государств Юго-Восточной Азии, Индийский океан и страны Африканского Р​ога в Средиземное и Красное моря.

В мае 2015 года Си Цзиньпин договорился с президентом России Владимиром Путиным о сопряжении проекта экономического пояса с ЕАЭС. Спустя два года, выступая в Пекине, Путин высказался за создание евразийского партнерства, которое соединило бы потенциал ЕАЭС, проекта «Один пояс и один путь», ШОС и АСЕАН.

Автор: Андрей Гатинский.
При участии: Олег Макаров.
Теги: Еврокомиссия , инвестиции , Китай
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