Реальные доходы россиян в апреле упали на 7,6%

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В апреле реальные доходы жителей России продолжили спад и снизились на 7,6%, соответствующие данные опубликовал Росстат

Росстат отчитался об очередном падении реальных располагаемых доходов россиян. В апреле, по информации ведомства, он составил 7,6% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата (pdf.).

При этом за четыре месяца доходы жителей России упали на 2,2%, а в месячном выражении, к марту, — даже выросли на 2%.

В целом же в среднем денежные доходы на душу населения в годовом выражении в апреле снизились на 3,1%. В прошлом месяце они составили 30 493 руб.

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам апреля составила 39 253 руб. Причем эта сумма, по информации Росстата, оказалась на 6,7% выше, нежели годом ранее.

Число безработных в возрасте от 15 до 72 лет в апреле, по предварительным данным, как рассказали в Федеральной службе госстатистики, составило 4 млн человек. При этом по сравнению с апрелем 2016 года число безработных в апреле 2017 года снизилось на 10,4%, а по сравнению с мартом 2017 года — на 1,4%.

Реальные располагаемые денежные доходы определяются исходя из скорректированных на индекс цен денежных доходов текущего периода, за вычетом обязательных платежей и взносов. Этот параметр также определяет фактическое количество материальных благ и услуг, которое можно приобрести на доходы одного физического лица.

В январе 2017 года эти данные впервые с 2015 года показали положительную динамику. Тогда их рост, согласно отчету Росстата, составил 8,1% в годовом выражении. Однако уже в феврале, по информации ведомства, реальные доходы населения снизились на 4,1% по сравнению с февралем 2016 года.