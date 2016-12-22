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Розничные продажи в России перестали падать впервые за два года
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Розничные продажи в России перестали падать впервые за два года
Экономика, 19:54
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Розничные продажи в России перестали падать впервые за два года
Оборот розничной торговли в апреле 2017 года не изменился по сравнению с уровнем апреля прошлого года, сообщил Росстат. Это значит, что падение розничных продаж, продолжавшееся 27 месяцев подряд, остановилось
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Оборот розничной торговли в России в апреле 2017 года составил 2,33 трлн руб., не изменившись по сравнению с показателем апреля прошлого года (в сопоставимых ценах), сообщил сегодня Росстат. Нулевая динамика год к году носит знаковый характер: до этого показатель падал непрерывно на протяжении 27 месяцев. В марте розничная торговля сократилась на 0,4%, а за весь прошлый год она упала на 4,6%.

Розничный товарооборот — индикатор, за которым власти и экономисты внимательно наблюдают, поскольку он отражает потребительский спрос.

Однако говорить о том, что потребление в России прошло низшую точку кризиса, еще рано: падение оборота продовольственных товаров продолжается, а на нулевую апрельскую динамику мог повлиять календарный эффект. Банк России отмечает наметившееся оживление потребительского спроса, но называет его неустойчивым.

Падение оборота в сегменте продуктов питания (включая напитки и табак) в апреле замедлилось до 1% год к году (в марте было минус 1,5%), а в сегменте непродовольственных товаров зафиксирован рост второй месяц подряд — на 0,9% после 0,6% в марте.

Аналитики ожидали дальнейшего улучшения розничного оборота в апреле, но предупреждали об искажающем эффекте ранней Пасхи. В 2016 году этот праздник пришелся на начало мая, тогда как в этом году ранняя Пасха в середине апреля должна благоприятно повлиять на цифры по потреблению, отмечала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова в апрельском обзоре по макростатистике.

Минэкономразвития прогнозирует рост розничного оборота в 2017 году на 1,9% с последующим ускорением. Росстат на прошлой неделе сообщил о росте ВВП в первом квартале 2017 года на 0,5% относительно того же периода годовой давности, это стало вторым подряд кварталом роста.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: розница , оборот розничной торговли , потребление
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