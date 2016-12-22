Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+ДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,96 56,57 EUR Нал. 63,98 63,39 USD Бирж. 56,64 -0,26 EUR Бирж. 63,60 -0,23 USD ЦБ. 56,50 -0,66 EUR ЦБ. 63,17 -0,48 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1950,51 -0,61% РТС 1083,58 -0,38% Brent 53,72 -0,15% DJIA 20893,89 +0,43% Nasdaq 6128,12 +0,73% FTSE 7496,34 +0,34%
Проблемы с госзакупками помогли Крыму стать самым «экономным» регионом
Лента новостей
Бывшая жена Потанина подала иск к экс-супругу на 849 млрд рублей 22:17, Бизнес Проблемы с госзакупками помогли Крыму стать самым «экономным» регионом 22:04, Экономика Reuters узнал о наличии у Венесуэлы 5 тыс. российских ракет для ПЗРК 21:56, Политика Экс-чемпион MotoGP скончался после аварии в возрасте 35 лет 21:48, Спорт Росгвардия опровергла данные о создании собственного уголовного розыска 21:47, Общество Отток капитала из ориентированных на Россию фондов продолжился 21:42, Финансы Путин наградил Турчака и Лепса за заслуги перед Отечеством 21:35, Политика Президент компании Torres предсказал дефицит вина на европейском рынке 21:17, Бизнес Киев заявил о невозможности полностью заблокировать российские соцсети 21:08, Политика Путин смягчил ограничения оборота огнестрельного оружия во время ЧМ-2018 21:08, Общество Рогозин поручил проработать создание космической станции БРИКС 21:02, Технологии и медиа В Госдуме отклонили идею переноса вступления «пакета Яровой» на пять лет 20:55, Политика Минобрнауки ограничило доступ к заседаниям ВАК 20:41, Общество Реальные доходы россиян в апреле упали на 7,6% 20:38, Экономика Росалкогольрегулирование уточнило условия розлива пива для малого бизнеса 20:26, Бизнес Депутат попросил Чайку проверить «воздействие» Transparency на Поклонскую 20:25, Политика Смена курса: какой должна быть внешняя политика нового президента России 20:23, Мнение Скандальный президент: лидер Филиппин Родриго Дутерте приехал в Россию 20:15, Политика  Платежи для народа: чем отличается сервис Android Pay от конкурентов 20:13, Деньги Кредит для союзника: как Трамп начал сокращать военный бюджет США 20:12, Мнение Россия пересмотрела список запрещенных белорусских поставщиков продуктов 20:10, Экономика Трамп опроверг упоминание Израиля в беседе с Лавровым 20:05, Политика Визит Чудотворца: зачем в Россию привезли мощи святителя Николая 20:00, Общество Розничные продажи в России перестали падать впервые за два года 19:54, Экономика Шурина полковника Захарченко объявили в розыск 19:47, Общество На месте памятника Дзержинскому решили вместо фонтана положить плитку 19:36, Общество Мигель Торрес — РБК: «Может, когда-то лучшие вина будут делать в Сибири» 19:35, Интервью Однокурсник Медведева опроверг наличие общих бизнес-интересов с Тимченко 19:28, Бизнес
Проблемы с госзакупками помогли Крыму стать самым «экономным» регионом
Экономика, 22:04
0
Проблемы с госзакупками помогли Крыму стать самым «экономным» регионом
Чечня и Дагестан заняли последние места в рейтинге экономности регионов с точки зрения госзакупок, который подготовил Аналитический центр при правительстве. Самым экономным регионом стал Крым, но его лидерство можно объяснить проблемами с планированием
Судак, Крым (Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС)

Чечня оказалась самым неэкономным российским субъектом, следует из рейтинга эффективности региональных госзакупок по итогам 2016 года, который подготовил Аналитический центр при правительстве России (есть у РБК). Общий объем закупок, по которым проводился межрегиональный анализ, составил 3,9 трлн руб.

Критерий экономности, по версии Аналитического центра, отражает размер экономии на госзакупках, совершенных конкурентными способами, а именно — на сколько процентов заказчику удалось снизить цену по сравнению с начальной. В Чечне средний процент экономии на одну закупку составил всего 2,7%, в Дагестане, который занял в рейтинге предпоследнее место, — 4%, в Калмыкии (третья с конца) — 4,8%.

Самым экономным регионом стал Крым, тративший на каждую закупку в среднем на 22,4% меньше ее начальной цены. В тройку лидеров также вошли Севастополь и Липецкая область, Москва заняла 25-е место, а Санкт-Петербург — 19-е.

Но сами же авторы рейтинга отмечают, что «экономность» в их, по сути, техническом определении сама по себе не говорит о качестве закупочного процесса. Более того, она может говорить о неэффективности закупок.

Министерство экономического развития Чечни не ответило на запрос РБК. Проблема рейтинга в том, что авторы собирают информацию автоматически, из-за этого в него могут попасть неправильные данные, сообщил РБК комитет по госзакупкам Дагестана. Ведомство приводит в пример поставку учебников в Крым: начальная цена аукциона составляла 399,7 млн руб., а контракт был заключен с единственным поставщиком на 399,7 тыс. руб., за счет чего образовалась значительная экономия. Кроме того, «средняя экономия в размере более 20% вызывает вопрос правильности составления документации» и не говорит об эффективности закупок, подчеркивает дагестанское ведомство.

Что учитывали эксперты

Экономность — один из пяти показателей, которые учитываются при расчете общего рейтинга эффективности госзакупок регионов. Эксперты при правительстве, например, также рассчитали конкурентность закупок, которая включает в себя долю закупок, совершенных конкурентными способами, число поставщиков, привлеченных к участию в аукционах, и т.д. Здесь лидерами стали Санкт-Петербург (доля конкурентных закупок там составила 92,4% по стоимости), и Москва (93,5%), а аутсайдером — Калмыкия (53,5%).

В подрейтинге конфликтности, который отражает число выявленных процедурных нарушений в регионе, последние места заняли Москва и Дагестан — у них больше всего нарушений. В столице доля закупок, по которым жалобы в ФАС были признаны обоснованными, составила 2,1% от всех проведенных аукционов, в том числе и отмененных, а в Дагестане — 1,75%.

Конфликтность — единственный критерий, по которому столица значительно просела (в целом она заняла в рейтинге эффективности 18-е место). Деловая активность и, как следствие, количество жалоб в Москве выше, чем в других регионах, отмечает эксперт Аналитического центра Антон Волков. «В случае даже некоторого намека на нарушение их прав компании в Москве могут уже обратиться в ФАС, в то время как в некоторых других регионах они могут не обращать внимания на какие-то признаки нарушений», — считает он.

Департамент конкурентной политики Москвы, который отвечает за столичные госзакупки, «в корне» не согласен с методикой подсчетов, заявил РБК его представитель. «Некорректно сравнивать столицу с субъектами по объему размещаемых закупок и количеству процедурных нарушений», — считает ведомство.

Самые «подозрительные» госзакупки оказались в Ингушетии и Ненецком автономном округе. Эксперты включают в соответствующий коэффициент стоимость контракта в расчете на один день его исполнения, долю контрактов, заключенных с участниками, которые предложили максимальную цену, а также показатель «тесноты» работы с наиболее крупными поставщиками в регионе, а именно их долю контрактов в стоимостном выражении.

В целом самыми эффективными регионами в разрезе госзакупок стали Ярославская, Кемеровская и Тюменская области. Последнее место заняла Калмыкия (см. таблицу).

Полномочия по госзакупкам в 2016 году принадлежали Минэкономразвития, однако в апреле этого года правительство передало их Минфину. Представитель Минфина на вопрос о стратегии первоочередных действий в сфере госзакупок ответил, что сейчас «идет передача дел от Минэкономразвития России и формирование плана деятельности».

Что не так с экономностью регионов

Экономность нельзя однозначно расценивать как положительный критерий. Ее высокий уровень «может свидетельствовать о недостаточном уровне планирования региона и завышении начальных максимальных цен», оговариваются авторы в аналитической записке. Зачастую «прослеживается четкая обратная взаимозависимость между положением региона в подрейтингах экономности и эффективности планирования». Расчет эффективности планирования основывается на объеме закупок, заключенных в конце года, количестве изменений в планах закупок и числе контрактов, заключенных с падением в 25% и более от начальной цены.

Иными словами, получается, что заказчики неправильно оценивают начальную цену контракта, говорит Волков. Экономность правильнее было бы считать исходя из экономического обоснования закупки, однако сейчас закон не обязывает заказчиков его готовить, отмечает глава Центра размещения госзаказа Александр Строганов.

Ситуация, когда регионам удается экономить из-за неэффективного управления, в частности, заметна в отношении Крыма и Севастополя. Их высокие позиции в рейтинге экономности компенсируются значительным отставанием в рейтинге по эффективному планированию: Крым и Севастополь находятся там на предпоследнем и последнем местах соответственно, зато Чечня — на 60-м месте, а Дагестан — на 36-м. Изменения в план-график, которые и понижают позиции региона в рейтинге эффективности планирования, в основном приходится делать из-за несостоявшихся процедур определения поставщика и распределения экономии с прошлых закупок, объяснила РБК пресс-служба правительства Севастополя. Минэкономразвития Крыма на запрос РБК не ответило.

Автор: Антон Фейнберг
Теги: госзакупки , Чечня , Крым , Севастополь , Дагестан
Материалы по теме
Медведев отобрал у Минэкономразвития контроль за госзакупками Экономика
Контроль над госзакупками смягчили после жалоб Собянина и разведчиков Экономика
Малый бизнес назвал главные проблемы конкуренции в госзакупках Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
Башкортостан
Калининград
Новосибирск
С.-Петербург
Черноземье
Вологда
Краснодар
Пермь
Татарстан
Екатеринбург
Н.Новгород
Ростов-на-Дону
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку