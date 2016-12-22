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Кудрин разоблачил пять опасных для экономики мифов
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13:03
Евгений Калюков
Кудрин разоблачил пять опасных для экономики мифов

Алексей Кудрин

Фото: Олег Яковлев / РБК
Глава Центра стратегических разработок предупреждает, что реализация вроде бы сулящих быструю выгоду «простых решений» может существенно затруднить развитие экономики России

В стратегию развития экономики России не могут включаться меры, обеспечивающие краткосрочный позитивный эффект и при этом мешающие здоровому развитию, уверен бывший глава Министерства финансов, а ныне руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

«Очевидная потребность в ускорении экономического роста России приводит к появлению различных рецептов его осуществления. К сожалению, некоторые предлагаемые различными авторами идеи не только не сработали бы, но и, при попытке их реализовать, существенно осложнили бы решение основной задачи — обеспечение долгосрочного устойчивого развития нашей страны», — пишет Кудрин в своей колонке в «Коммерсанте».

Говоря об угрозе со стороны внешне привлекательных «простых решений», экс-глава Минфина разоблачает пять «мифов», воплощение которых, по словам Кудрина, представляет наибольшую угрозу для экономики страны.

К числу таких «мифов» Кудрин относит, в частности, утверждения о пользе возвращения к регулируемому курса рубля и даже его фиксации на заниженном уровне. По мнению сторонников, такая мера могла бы усилить позиции российских производителей, работающих на стратегию импортозамещения.

«Хотя режим регулируемого обменного курса может ненадолго обеспечить иллюзию стабильности, уже в среднесрочной перспективе он, скорее всего, приведет к кризису платежного баланса», — предупреждает Кудрин.

Опасным Кудрин считает и использование российским ЦБ политики количественного смягчения. Глава ЦСР отмечает, что в тех странах, где эта политика используется, она была введена в условиях угрозы дефляции, тогда как в России предоставление дополнительной ликвидности на льготных условиях ускорит инфляцию и увеличит давление на рубль.

«Предлагаемое некоторыми авторами адресное использование такой эмиссии — ограничение в целях, на которые она может быть потрачена, — не спасет. Даже если предположить, что первоначально все выданные ЦБ кредиты будут израсходованы в строгом соответствии с инвестиционными требованиями, на втором шаге они все равно окажутся на валютном и потребительском рынках — через выплату зарплаты, оплату работы подрядчиков, покупку оборудования и так далее», — пояснил Кудрин.

Еще одним способом ускорить экономический рост называют расширение денежного предложения, что позволило бы накачать экономику деньгами и повысить доступность кредитов, в том числе долгосрочных. Однако, по словам Кудрина, увеличение денежной базы чревато ростом потребительских цен, а вот положительный эффект в сфере кредитования отнюдь не гарантирован.

«Сегодня краткосрочное кредитование доминирует в России из-за неопределенности макроэкономических условий, высокой инфляции, плохого инвестиционного климата и недостаточного развития финансовых институтов. Наш относительно низкий уровень монетизации является не причиной слабости финансовой системы, а ее следствием», — отметил Кудрин.

К числу недопустимых мер глава ЦСР отнес также ускоренное снижение процентной ставки с целью введения в строй простаивающих в настоящее время производственных мощностей. По мнению сторонников такой меры, она позволила бы ускорить рост ВВП, однако Кудрин уверен, что свободных мощностей в промышленности не так много, чтобы ради стимуляции их использования идти на разгон общей инфляции.

Глава ЦСР также уверен в недопустимости отказа ЦБ от таргетирования инфляции, на чем настаивают сторонники немонетарных методов, например​ ограничения тарифов монополий.

Ранее с критикой проводимой руководством Банка России денежно-кредитной политики и предлагаемых Кудриным мер неоднократно выступал советник президента России Сергей Глазьев, предлагавший, в частности, зафиксировать курс рубля и в течение нескольких лет удерживать его на «разумном уровне».

Глазьев заявлял, что экономика «сошла с траектории роста и сорвалась в кризис» из-за «грубейших ошибок» ЦБ, а для запуска «экономического чуда» достаточно было бы провести эмиссию, обеспечив приток средств в реальный сектор экономики. По оценке Глазьева, при таком подходе ВВП России «объективно должен» расти не менее чем на 7% в год, а уровень промышленного производства — не менее чем на 10%.

В августе 2016 года Глазьев заявил, что подготовленная ЦСР программа развития экономики содержит восемь ключевых ошибок.

ЦСР разрабатывает стратегию реформ до 2024 года, документ планируется представить в мае текущего года. 

Теги
Алексей Кудрин, ЦСР
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