Счетная палата выявила рост стоимости медуслуг на десятки процентов

Тарифы на ряд услуг, оказываемых больницами в рамках системы ОМС, в прошлом году выросли на 26–39%, выяснила Счетная палата. При этом физический объем оказанной медпомощи сократился на 38 млн случаев

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Медицинские услуги, оказываемые в рамках системы ОМС, значительно подорожали в 2016 году. Такой вывод делает Счетная палата в своем заключении на отчет Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) об исполнении его бюджета в 2016 году (есть у РБК).

При снижении объема всех видов оказанной в 2016 году помощи почти на 38 млн случаев рост средней стоимости медицинских услуг составил от 2,3% за вызов неотложки до 25,5% за день в стационаре и 38,6% за оказание паллиативной помощи, пишет Счетная палата. Параллельно с этим объем платных медицинских услуг, оказываемых населению государственными медорганизациями, вырос на 40 млрд руб. (28,8%) и достиг 180,9 млрд руб.

Система ОМС работает так: ФОМС и его территориальные фонды распределяют деньги, собранные за счет страховых взносов работодателей, среди страховых медицинских организаций, а те оплачивают услуги, оказанные застрахованным пациентам в медицинских учреждениях. Удорожание медпомощи на пациентах напрямую не отражается, уточняет президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, но можно ожидать, что из-за этого будет сильнее расти частный сектор медицинских услуг, поскольку «тарифы ОМС никого не устраивают».

Данные для расчета роста стоимости медицинских услуг были получены из статистического отчета Минздрава по форме №62. Согласно этой форме (есть у РБК), стоимость лечения в дневном стационаре выросла в 2016 году на 2,4 тыс. руб., или на 25,5%, по сравнению с прошлым годом и составила 11,8 тыс. руб. В случае госпитализации по ОМС страховщикам приходилось платить за пациентов 28,6 тыс. руб., что на 1,4 тыс. руб. больше, чем в 2015 году. Стоимость койко-дня паллиативной помощи выросла на 803 руб. (38,6%), до 2,8 тыс. руб.

Почему медпомощь дорожает?

Наряду с бюджетом ФОМС Минздрав отвечает за программу госгарантий, в которой указываются средние нормативы финансовых затрат на медицинскую помощь. Согласно действующей программе на 2015–2017 годы, лечение в стационаре по ОМС в 2016 году должно было составить 1,3 тыс. руб. Это в десять раз меньше суммы, выявленной Счетной палатой.

Разрыв в стоимости госпитализации оказался меньше: в программе госгарантий речь идет о 23,5 тыс. руб. по ОМС, в докладе Счетной палаты — о 28,6 тыс. руб.

Как поясняет директор института здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, программа госгарантий — это некая усредненная планка, к которой нужно стремиться при оказании медицинской помощи. Но в последние годы в систему ОМС было включено много других видов помощи, включая высокотехнологичную, которая резко увеличила средний чек, говорит она.

Основной фактор роста стоимости медуслуг обусловлен переходом на одноканальное финансирование, считает директор Центра экономики и управления в здравоохранении Московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский.

С 1 января 2015 года вступили в силу поправки в закон об ОМС: российское здравоохранение перешло на систему «одноканального» финансирования. До этого средства в медицинские учреждения поступали по двум каналам — как из фондов ОМС, так и из бюджета. Теперь «финансирование следует за пациентом», доктор может назначить пациенту госпитализацию в любом регионе России.​

По словам Крестинского, при двухканальном финансировании тарифы зачастую были символическими, а больницы «накручивали» себе визиты пациентов и койко-дни. «После ухода на одноканальное финансирование стало ясно, что вся прошлая статистика была мертвой. И в последние годы происходит выравнивание тарифов в соответствии с жизненными реалиями. Но все стараются делать это медленно и негласно», — говорит эксперт.

Следствием новых стандартов отчасти является и сокращение объема оказанных услуг, говорит Крестинский. «За счет появления электронных кабинетов, которые не дают рисовать посещаемость, объемы помощи упали не физически, но статистически, так как стали ближе к реальности», — считает он.

Лариса Попович пояснила, что в поиске средств к существованию медучреждения начинают ставить более сложные диагнозы, что автоматически повышает тарифы госпитальной помощи. Кроме того, это может быть способом компенсировать отсутствие ресурсов на выполнение майских указов президента. «Возможно, за счет повышения тарифов они просто попытались собрать деньги на заработную плату [медикам]», — говорит эксперт.

Зарплаты врачей растут слабо

Повышение тарифов действительно связано с рисками недостижения майских указов, согласен Крестинский. По его словам, в структуре тарифа в первую очередь растет доля оплаты труда.

О рисках невыполнения показателей майских указов пишет и Счетная палата в своем заключении. В нем отмечается, что за 2016 год в 17 регионах России зарплаты медработников в реальном выражении упали почти на 2 млрд руб., а число работников этой сферы было снижено в 37 регионах. В результате в 2016 году вместо 170% (промежуточная цель по уровню средней зарплаты врачей в отношении к среднему трудовому доходу в целом по экономике) зарплаты врачей достигли только 150%.

Вопросы есть и к территориальным фондам ОМС — в 2016 году ими остались не​использованы почти 22 млрд руб., предоставленных на оплату медицинской помощи.

Ранее стало известно, что фонду ОМС требуется 266 млрд руб. на поддержание в 2019–2020 годах уровня зарплат медицинских работников, который должен быть достигнут в 2018 году по майским указам (о такой потребности Минздрав писал в пояснительной записке к проекту трехлетнего бюджета фонда). Потребность в такой сумме «неубедительна», считает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Дмитрий Юрков. Удорожание медуслуг он связывает с тем, что фонду во что бы то ни стало нужно обеспечить выполнение майских указов по зарплатам. «Минфин и Центробанк предпринимают все усилия, чтобы снизить инфляцию или хотя бы удерживать, а повышение при этом стоимости услуг является абсолютно необоснованным, вплоть до необходимости обратить на это внимание антимонопольного органа», — сказал он РБК.

Минздрав и ФОМС не ответили на запросы​ РБК.