Большая разница: сравнение РБК 500 и Fortune 500

РБК в этом году решил снова сравнить рейтинг РБК 500 с Fortune 500, исследовать показатели крупнейших компаний России и США, сопоставить срез отечественной экономики с аналогичным срезом экономики, лидирующей по объему ВВП

Напомним о существующих основных методологических различиях между рейтингами. Fortune учитывает только американские корпорации, чьи акции обращаются на торговых площадках, а также отчитывающиеся перед государственными ведомствами непубличные компании. РБК 500 учитывает все крупнейшие компании, раскрывающие свои финансовые показатели вне зависимости от того, являются ли они публичными или нет, а также те компании, которые предоставили РБК данные о своих результатах.

Рейтинги отличаются отраслевым (секторальным) делением. Для сравнения компании Fortune 500 были перераспределены в соответствии с отраслями, используемыми в РБК 500.

Показатели рейтингов представлены в своих национальных валютах, для сравнения величины были пересчитаны с использованием средневзвешенного курса рубля к доллару США за соответствующий год отчетности.

Объем ВВП США и России в 2016 году, по данным Всемирного банка, составил $18,57 трлн и $1,28 трлн соответственно, то есть ВВП США превышает аналогичный показатель российской экономики в 14,5 раза. Совокупная выручка компаний рейтинга Fortune 500 в 2017 году составила $12 трлн, то есть 65% объема американского ВВП. Совокупная выручка компаний рейтинга РБК 500 текущего года составила $989,3 млрд, то есть более 77% объема ВВП России. Совокупная выручка Fortune 500 превышает совокупную выручку РБК 500 в 12,2 раза.

Объем совокупной выручки рейтинга Fortune 500 вырос по сравнению с предыдущим годом на 0,5% (против снижения в рейтинге прошлого года на 4%), что меньше уровня годовой инфляции 2016 года — 2,07%. Рост совокупной выручки рейтинга РБК 500 составил 4,2%, значительно снизившись по сравнению с прошлым годом (13,6%). Рост совокупной выручки РБК 500 также был съеден инфляцией, составившей в 2016 году 5,4%.

Если смотреть динамику совокупной выручки участников РБК 500, пересчитанную в доллары США, то показатель отражает снижение по сравнению с прошлым годом на 5,2%. В то же время выручка рейтинга Fortune 500, переведенная в рубли, демонстрирует уверенный рост на 10,5%.

Совокупная прибыль минус убыток Fortune 500 превысила аналогичный показатель РБК 500 в 11,5 раза ($890 млрд и $77,5 млрд соответственно), с поправкой на то обстоятельство, что финансовые результаты в рейтинге РБК 500 были раскрыты только 426 компаниями. Соотношение прибыльных и убыточных компаний Fortune 500 — 438 к 62. В рейтинге РБК 500 прибыльных компаний 365, убыточных — 61, компаний, которые не показали финансовы результат, — 74.

Помимо закономерного различия объемов совокупных финансовых показателей между двумя рейтингами можно найти и определенные сходства. Они наблюдаются при исследовании структуры рейтингов, в частности, распределения выручки по участникам. Оба рейтинга показывают заметную неравномерность распределения дохода среди компаний-участниц. Неравномерность носит схожий характер: на самые крупные компании приходится бóльшая доля выручки. Примерно половина совокупной выручки в РБК 500 приходится на 23 крупнейшие компании рейтинга. В американском рейтинге половину суммарного дохода принесли 58 лидеров.

На топ-10 компаний РБК 500 приходится 38,3% совокупной выручки, а на топ-10 Fortune 500 — 18%. При этом выручка первой десятки Fortune больше выручки топ-10 РБК 500 в 5,7 раза.

Почти 75% совокупной выручки РБК 500 приходится на шесть отраслей. В рейтинге Fortune 500 на топ-6 отраслей пришлось 62,5% совокупной выручки. В обоих рейтингах значительна доля финансистов среди крупнейших компаний. В Fortune 500 на финансовый сектор приходится 21% совокупной выручки — это лидер рейтинга среди секторов. В РБК 500 на долю финансового сектора приходится 13,4% выручки — это второй показатель рейтинга.

Первое место в РБК 500 среди отраслей принадлежит нефтегазовому сектору, чья выручка в 2,5 раза превышает показатель финансистов. В Fortune 500 нефтегазовый сектор занимает четвертую позицию, на его долю приходится 6,6% совокупной выручки (в три с лишним раза меньше, чем у финансового сектора).

Значительная доля в обоих рейтингах приходится на торговлю: в Fortune 500 показатель равен 15,1% выручки (второе место), в РБК 500 — 8% (четвертое место).

Отрасли металлургия и горная добыча, транспорт, электроэнергетика, составляющие топ-6 отраслей РБК 500, не попали в топ-6 Fortune. В то же время фармацевтика, дистрибуция и электроника, присутствующие в топ-6 Fortune, в РБК 500 не заняли лидирующих позиций.

К определенным сходствам рейтингов можно отнести и несменяемость лидеров среди компаний на протяжении трех лет: в РБК 500 это «Газпром» (нефтегазовый сектор), в Fortune 500 — Walmart (торговля). Выручка лидера Fortune больше выручки лидера РБК 500 в 5,5 раза. Доля «Газпрома» в совокупной выручке компаний рейтинга составляет 9%, на долю Walmart приходится 4% совокупной выручки Fortune 500. Примечательно, что доход Walmart больше выручки находящейся на второй позиции Berkshire Hathaway почти в 2,2 раза, в то время как доход «Газпрома» лишь на четверть (25,8%) превышает выручку ЛУКОЙЛа, занимающего вторую строчку РБК 500.

Лидерами двух рейтингов по размеру прибыли являются Apple и «Газпром», показатель американской компании больше в три раза ($45,7 млрд и $14,9 млрд соответственно).

Потери самой убыточной компании Fortune — First Energy (публичная коммунальная компания) в 3,7 раза превышают убыток Внешэкономбанка (лидер по размеру убытка РБК 500): $6,2 млрд против $1,7 млрд соответственно.

Лидерами снижения объема выручки выступили топливная компания «Транснафта» (РБК 500), снижение выручки которой составило 71%, и финансовая компания INTL FCStone (Fortune 500), предоставляющая услуги доступа к торговым площадкам, торговли на рынке Forex и проведения платежей. Ее выручка упала на 57,5%.

Лидером роста выручки Fortune стала телекоммуникационная Charter Communications — третья в США по величине компания, предоставляющая услуги платного телевидения. Рост выручки во многом обусловлен ее слияниями с Time Warner Cable и Liberty Broadband. По итогам 2016 года выручка компании выросла на 197,3%.

Лидером роста выручки РБК 500 стала корпорация «Роскосмос» — 2192,6%. Этот значительный показатель обусловлен эффектом низкой базы: поскольку корпорация появилась после преобразования из федерального агентства 28 декабря 2015 года, сумма выручки, отраженная в отчетности 2015 года, образовалась всего за несколько дней существования организации.