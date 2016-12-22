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Орешкин раскрыл планы России по росту международной торговли
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Орешкин раскрыл планы России по росту международной торговли
Экономика, 10:55
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Орешкин раскрыл планы России по росту международной торговли
Чтобы повысить несырьевой экспорт, России нужно либерализовать валютный контроль, изменить подход к импорту и инвестировать в инфраструктуру, заявил Максим Орешкин. Он не стал упоминать про импортозамещение
Максим Орешкин (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Доля нефтегазового экспорта снизилась вслед за ценами на нефть, но Россия по-прежнему «далека от истинной диверсификации экспорта», заявил министр экономического развития Максим Орешкин на круглом столе, организованном Российской экономической школой, передает корреспондент РБК.

В стоимостных объемах несырьевой экспорт вырос на 19% по итогам января—августа, в физическом — на 7% за первое полугодие. Это неплохие результаты, но сам по себе рост продолжаться не будет, ему надо оказывать поддержку, сказал министр.

«У нас в целом в экономической политике в последние несколько лет довольно серьезно усилилось движение в пользу локализации. Такой тренд, конечно, был важен, когда стояла задача по стабилизации платежного баланса. Это 2015 год, начало 2016 года. Но, если смотреть долгосрочно, международная торговля устроена по-другому и постепенно нужно переходить к другим принципам», — рассказал Орешкин.

Он описал несколько трендов мировой торговли. Так, торговля между разными подразделениями одной и той же компании растет гораздо большими темпами, чем торговля между компаниями в разных юрисдикциях. Кроме того, на первое место выходит торговля промежуточными, а не конечными товарами, поэтому несырьевой экспорт надо рассматривать и как продажу компонентов в рамках глобальных торговых цепочек, пояснил Орешкин: «Необходимыми условиями для этого являются международная кооперация и легкая доступность зарубежных рынков». Чтобы сделать их более доступными, нужно донастроить регулирование на таможне, а также либерализовать валютный контроль. Сейчас он очень жесткий и является «одним из рудиментов», который сдерживает активизацию торговли. Сделать это мешает ЦБ, заметил Орешкин. Валютный контроль заставляет оформлять слишком много документов, а полноценный межведомственный обмен по этим операциям отсутствует, добавил он. ​Третье направление — инвестиции в инфраструктуру, сказал министр. Активизация в этой сфере, над которой работает правительство, поможет и несырьевому экспорту.

Наконец, рост ненефтегазового экспорта невозможен без изменения отношения к импорту. Инвесторам, чтобы участвовать в глобальных цепочках добавленной стоимости, важно, насколько просто доставлять необходимые компоненты, пояснил Орешкин.

Нужны зоны свободной торговли, продолжал Орешкин. Евразийский экономический союз уже заключил соглашение с Вьетнамом, близок к договоренностям с Сингапуром, должен работать с Китаем, Кореей, Ираном и так далее.

В выступлении Орешкина ни разу не прозвучало слово «импортозамещение», обратила внимание модератор сессии, профессор РЭШ Наталья Волчкова. «Заместили уже», — ответил Орешкин.

Орешкин после выступления уклонился от вопроса журналист​ов о сути разногласий правительства и ЦБ в вопросах валютного контроля. Он также не стал уточнять, войдут ли предложения, о которых он рассказал, в план правительства по ускорению ВВП. Финансовая глобализация необходима, но она не должна приводить к регуляторному арбитражу (пробелах в регулировании рынков) и непониманию рисков, которые берут на себя финансовые институты, отметила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Регуляторы в курсе рисков финансовой стабильности от либерализации торговли, у них есть инструменты для борьбы с ними, добавила она.

Минэкономразвития разрабатывает план по ускорению темпов роста экономики, в мае премьер-министр Дмитрий Медведев уже передал его президенту Владимиру Путину. В то же время план пока не публиковался, а Орешкин неоднократно говорил, что в ближайшие годы экономику России вперед будут двигать инвестиции.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Минэкономразвития , Максим Орешкин
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