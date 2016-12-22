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В Венесуэле запустился обратный отсчет до наступления дефолта
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В Венесуэле запустился обратный отсчет до наступления дефолта
Экономика, 20:26
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В Венесуэле запустился обратный отсчет до наступления дефолта
Венесуэла просрочила выплату средств по государственным облигациям. В случае, если страна не выполнит свои обязательства в течение месяца, ее ждет дефолт

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией, Венесуэла должна была до 15 сентября выплатить $185 млн по государственным облигациям, однако не выполнила свои обязательства. Опрошенные агентством инвесторы подтвердили, что не получили причитающиеся им деньги.

Это означает, что для Венесуэлы начался так называемый льготный период. Страна еще может выплатить долги в течение 25 дней. В противном случае ее ожидает технический дефолт.

Как отмечает Bloomberg, власти Венесуэлы пока сохраняют молчание в связи со сложившейся ситуацией. Представитель государственного кредитного агентства Венесуэлы отказался сообщить, переводились ли деньги инвесторам.

Агентство отмечает, что это уже не первый случай, когда Венесуэла не выполняет вовремя свои долговые обязательства. Так, в ноябре прошлого года на несколько дней просрочила выплаты по своим бумагам государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela.

Как рассказал изданию финансовый менеджер компании RVX Asset Management, не исключено, что у венесуэльского правительства действительно закончились деньги. При этом он не исключил, что долг все же будет выплачен: «Существует шутка, что венесуэльцы никогда не приходят вовремя», — сказал он.

В начале июня РБК выяснил, что в 2017 году российский бюджет недосчитался порядка 66 млрд руб. по государственным кредитам. Как выяснилось позже, условия реструктуризации долга не выполнила Венесуэла, из-за которой Россия не получила около 54 млрд руб. 8 сентября министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что Каракас попросил реструктурировать свой долг. «Уверен, что мы найдем приемлемые решения с Венесуэлой», — сказал он.

Россия предоставила Каракасу государственный кредит в размере до $4 млрд в декабре 2011 года. Эти средства предназначались для финансирования поставок в Венесуэлу российской продукции военного назначения. На конец 2013 года российские предприятия поставили Венесуэле вооружения на $2,65 млрд.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Венесуэла , дефолт , гособлигации
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