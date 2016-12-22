Цена нефти Brent из-за ураганов поднялась выше $56 впервые за полгода

Стоимость нефти продолжает расти на фоне бушующих в Карибском бассейне ураганов

Фото: Дмитрий Беляков / Bloomberg

Цена барреля нефти марки Brent на бирже ICE впервые с середины апреля 2017 года поднялась выше $56. На пике стоимость барреля Brent достигла 20 сентября отметки $56,24, что на 2% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.

Накануне Американский институт нефти сообщил об увеличении коммерческих запасов нефти в США на 1,4 млн барр. на фоне сокращения запасов бензина, что объясняется приостановкой работы ряда НПЗ из-за бушующих у берегов США ураганов.

В начале сентября эксперты прогнозировали, что ураганы могут создать угрозу для объектов нефте- и газодобывающей инфраструктуры в Мексиканском заливе и привести к перебоям с поставками нефти. С тех пор стоимость барреля Brent выросла уже более чем на $2.

Рост мировых цен на нефть помог укрепиться рублю, курс которого за предыдущие три дня несколько снизился. В среду курс доллара на Московской бирже опустился ниже 58 руб., достигнув на минимуме отметки 57,72 руб.

К 17:30 мск стоимость барреля Brent на бирже ICE составляла $56,09, курс доллара на Московской бирже достиг отметки 57,85 руб.