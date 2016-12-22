Реновацию и программу «Моя улица» объявили драйверами экономики Москвы

«Моя улица» и реновация стимулируют рост столичной экономики и помогают малому бизнесу, заявил чиновник мэрии. Эксперты опровергают эти утверждения: из-за этих программ выросли арендные ставки, а малый бизнес теряет клиентов

Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

За семь лет, с 2010 по 2017 год, количество индивидуальных предпринимателей в Москве увеличилось на 70%, заявил в четверг на пресс-конференции руководитель департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов. Малый бизнес активно развивается, это видно по росту поступлений налогов, утверждает Ефимов. По его мнению, такой рост стал возможен благодаря расширению применения патентной системы налогообложения и программе благоустройства «Моя улица».

«Благоустройство улиц — это не только капитализация общественных пространств. Это улица, которая капитализирует и помещения, которые непосредственно с ней граничат. По данным независимых операторов рынка недвижимости мы видим, что после окончания благоустройства на улицах в среднем количество занятых помещений увеличивается на 10%», — уверяет чиновник.

Результаты благоустройства

По словам Ефимова, оборот предприятий розничной торговли и общественного питания на благоустроенных улицах увеличивается на 20–30%. Это происходит благодаря росту проходимости улиц «от двух до шести раз». «Благоустройство, которое мы делаем, это не только красиво, удобно, комфортно. Это, соответственно, и инвестиции, которые помогают развиваться малому бизнесу и в достаточно короткой перспективе окупаются в виде дополнительных налоговых платежей, которые получает бюджет», — сказал Ефимов.

Программа «Моя улица» (официальное название «Благоустройство улиц и городских общественных пространств «Моя улица») началась в 2015 году. Предполагалось, что она завершится в 2018 году, однако в проекте бюджета Москвы на 2018–2020 годы программа указана как целевая статья расходов, за три года расходы на нее превысят 94 млрд руб. За первые два года по ней было отремонтировано более 100 улиц, в 2017 году должны завершиться работы на 80 улицах. Благоустройство проводилось в центре Москвы, в следующем году «Моя улица» придет в спальные районы. В 2015–2017 годах расходы на программу составляют более 93 млрд руб., по подсчетам РБК. В июле вице-мэр Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил, что программа «Моя улица» не закончится никогда.

Ставки аренды на благоустроенных улицах Москвы выросли на 10–50% сообщил ранее Ефимов, в городе «меняется формат аренды» — вместо банков и офисов появляются точки общественного питания и различных услуг. Рестораны и ретейлеры больше всего пострадали от программы благоустройства, возражают эксперты. Исследование сервиса бронирования «ТоМесто» показывало, что рестораны и кафе, расположенные в зоне программы «Моя улица», потеряли с апреля по июнь треть трафика и почти четверть выручки. Падение проходимости и выручки у них оказалось выше, чем в целом по Москве.

Трафик на благоустроенных улицах действительно вырос, как и ставка аренды, соглашается с властями Москвы управляющий партнер агентства недвижимости «Агентство.net» Алексей Петропольский, но это произошло фактически ценой передела улиц между бизнесами. «На период проведения благоустройства многие собственники не снизили аренду, и ввиду просадки в продажах не весь бизнес выдержал это: те, кто работал на первых линиях, не смог выдержать просадку [по потоку клиентов. — РБК] в три месяца — клиентов просто не было», — объясняет Петропольский. Предприятия закрывались и съезжали, а после окончания ремонта собственники стали поднимать арендную плату на 30–50%, говорит он, так что помещения на благоустроенных улицах занял сетевой и крупный бизнес.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Консалтинговое агентство Knight Frank подсчитало, что вакантность торговых площадей на Садовом кольце к концу первого полугодия 2017 года достигла рекордного значения — 20,3%. Доля пустых помещений росла на Садовом кольце в последние несколько лет, свидетельствуют данные компании. Однако после начала программы «Моя улица» она увеличилась в два раза. Благоустройство улиц не везде привело к улучшению условий для арендаторов и притоку людей: количество пешеходов не увеличилось, а расширение тротуаров ухудшило ситуацию для покупателей-автомобилистов.

Реновация

Еще одним стимулом для роста и развития малого бизнеса, по словам главы столичного департамента экономической политики, должна стать программа реновации. Каждый рубль, инвестированный в строительство жилья по этой программе, даст возврат двух–трех рублей в смежных отраслях, рассказал Ефимов, поэтому программа имеет «мощнейший потенциал для развития экономики города». «Город взамен существующих муниципальных кварталов, которые проектировались давно и застраивались давно, получает современную инфраструктуру — общественные пространства, более современное жилье для населения и нежилые помещения, которые сейчас, мы видим это из практики застройки последних лет, всегда присутствуют на первых этажах. Безусловно это развитие для малого бизнеса, для сферы услуг», — считает Ефимов.

Количество и качество услуг для потребителей в новых домах вырастет, говорит Петропольский, но помещения на первых этажах вряд ли достанутся малому бизнесу. «У малого бизнеса нет средств на покупку площадей: помещения будут продаваться минимум по 200 тыс. руб. за кв. м и еще придется ждать, пока их построят», — говорит он.

Тяжелее всего придется тому бизнесу, который сегодня работает на первых этажах сносимых пятиэтажек, считает Петропольский. Как выяснил РБК, в более чем 4,5 тыс. домов, подпадающих под программу реновации, нежилые помещения арендуют 2890 общественных и коммерческих организаций, 2555 из них относятся к предприятиям бизнеса. Собственников помещений, по расчетам Ассоциации владельцев недвижимости, более 1 тыс. Как правило, это квартиры, переведенные в нежилой фонд. Но такие объекты наиболее подходят малому бизнесу: площади небольшие (30–50 кв. м), а ставки невысокие (на 20–30% ниже, чем в торговых центрах).

Спальный район — это не стрит-ретейл, здесь работает прямая привязка к своим клиентам, к своему району, рассуждает Петропольский. «Помещения пользуются огромным спросом, и 90% предприятий в сфере торговли и услуг, которые находились на первых этажах пятиэтажек, будут вынуждены закрыться, потому что им будет некуда переезжать и они просто не потянут издержки по переезду в новый район и маркетинговые издержки на привлечение новых клиентов в новом районе», — подытоживает эксперт.