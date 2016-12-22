Эксперты ЦБ предсказали завершение восстановительной фазы роста экономики

Рост экономики в третьем-четвертом кварталах составит 0,3–0,4% (в квартальном выражении), оценили эксперты Центробанка, то есть вдвое меньше, чем в первом полугодии. Это говорит о завершении восстановительной фазы роста ВВП

Фото: Любовь Мишина для РБК

Рост ВВП во втором полугодии «несколько замедлится» — до 0,3–0,4% квартал к кварталу, это будет отражать «завершение восстановительной фазы роста». Такой прогноз содержится в бюллетене «О чем говорят тренды», который готовит департамент исследований и прогнозирования Центробанка (его мнение может не совпадать с официальной позицией регулятора).

В первом и втором кварталах ВВП, по оценкам аналитиков, вырос на 0,6% и 0,7% соответственно (также в поквартальном выражении). Главный вклад в положительную динамику второго квартала внесли инвестиции в основной капитал, отмечают авторы.

Динамика в 0,3–0,4% будет отражать завершение восстановительной фазы роста, констатируют в ЦБ. С одной стороны, ВВП во второй половине года будет поддерживать наметившееся восстановление инвестиционной активности. Но с другой — его замедлят «сохранение невысоких, хотя и устойчивых темпов роста потребления» и снижение роли восстановления товарно-материальных запасов в росте ВВП. Расходы на конечное потребление во втором квартале с учетом сезонности, впрочем, «немного снизились (-0,2% по сравнению с предыдущим кварталом) после скачка на 4,2% к/к в первом квартале 2017 года», признает ЦБ. Однако эти оценки пока не очень надежны, оговаривается регулятор.

«В целом можно сделать вывод о том, что уверенный рост ВВП и инвестиций в первом полугодии свидетельствует о том, что умеренно жесткая денежно-кредитная политика Банка России не препятствует экономическому росту, способствуя снижению неопределенности», — подчеркивают в ЦБ. По итогам года эксперты регулятора ждут роста экономики примерно на 2% (Минэкономразвития ожидает 2,1%).

Официально ЦБ улучшил свою оценку по росту ВВП в середине сентября до 1,7-2,2% роста в 2017 году. Высокий рост в первой половине года «был связан как с устойчивыми, так и с разовыми факторами, влияние которых во втором полугодии, вероятно, уменьшится», оценивал регулятор. Но экономика «находится вблизи потенциального уровня», ее динамику могут ограничивать дефицит кадров и производственных мощностей, а рост выше 1,5–2% возможен только при структурных реформах, подчеркивал ЦБ.