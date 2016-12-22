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Первый регион признал нехватку денег на повышение зарплат бюджетникам
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Первый регион признал нехватку денег на повышение зарплат бюджетникам
Экономика, 17:30
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Первый регион признал нехватку денег на повышение зарплат бюджетникам
Карелия стала первым регионом, который публично признал нехватку денег на повышение зарплат бюджетникам по майским указам президента. Республика заявила о проблемах с бюджетом и официально попросила помощи у Москвы
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Карелии не хватает денег на повышение зарплат бюджетникам в 2017 году по майским указам президента, следует из ответа Минфина республики на запрос РБК. Регион, где в этом году сменился губернатор, официально попросил помощи у премьер-министра Дмитрия Медведева и Минфина России.

Для достижения целевых показателей оплаты труда врачей, учителей, соцработников и работников культуры «потребность средств бюджета Республики Карелия на 2017 год составляет 783 млн руб., из них на оплату труда медицинскому персоналу — 97,4 млн», сообщил карельский Минфин. Дефицит финансирования на повышение зарплат учителей составляет 215 млн руб., говорила в сентябре первый замминистра образования Карелии Татьяна Васильева, писал ТАСС.

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Карелия — единственный регион, у которого на 1 октября 2017 года обнаружилась нехватка собственных средств в размере 97,4 млн руб. на повышение зарплат медработникам по майским указам, следует из письма заместителя министра здравоохранения Натальи Хоровой на имя главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова (копия письма есть у РБК). Все остальные регионы подтвердили обеспеченность средствами для выполнения президентского указа по медработникам.

Согласно сентябрьскому поручению вице-премьера Ольги Голодец, с 1 октября 2017 года зарплаты врачей по всей стране были повышены до 180% от среднего трудового дохода в соответствующих регионах, среднего медицинского персонала — до 90% и младшего — до 80%. РБК написал запросы в федеральный Минздрав и профильное министерство Карелии с вопросом о том, были ли повышены зарплаты медиков в республике 1 октября.

Проблемы с бюджетом

«Проблемы несбалансированности бюджета Республики Карелия, связанные с выпадающими доходами по налогу на прибыль организаций, входящих в консолидированные группы налогоплательщиков, ограничения по государственному долгу, превышающему 100% собственных доходов, и бюджетному дефициту не позволяют без дополнительной помощи из федерального бюджета обеспечить в полном объеме расходы на реализацию указов президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы», — объясняет карельский Минфин.

В Карелии один из самых высоких по стране уровней госдолга с точки зрения соотношения с собственными доходами региона. Согласно октябрьским поправкам в бюджет республики (.pdf), собственные доходы Карелии в 2017 году планируются в размере 22,4 млрд руб., а госдолг на 1 октября составляет 22,7 млрд руб. (соотношение 101,1%). Дефицит бюджета Карелии оценивается в 8,6% собственных доходов. Треть доходной части республиканского бюджета (более 12 млрд руб.) приходится в 2017 году на трансферты из федерального бюджета.

В феврале 2017 года исполняющим обязанности главы Карелии был назначен бывший глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков, он же победил на выборах в прошлом месяце и 25 сентября вступил в должность главы республики.

Правительство Карелии обратилось к федеральному правительству и профильным федеральным органам власти за «дополнительной финансовой помощью» для реализации майских указов, следует из ответа Минфина Карелии. РБК направил запросы в Минфин России, Минобрнауки и Минкультуры.

Помощи из ФОМС не будет

Подписанные президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года указы стали одним из символов его третьего президентского срока. Менее чем через три месяца должны быть подведены итоги выполнения указов в части зарплат врачей, учителей, работников культуры, социальных работников: к 1 января 2018 года их средние зарплаты должны вырасти до 100 или 200% (в зависимости от категории) от средних заработков в соответствующих регионах.

В отношении зарплат медиков исполнение указов президента выполняется в пропорции «70% — Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), 30% — регион», сообщила РБК пресс-служба ФОМС. При этом ФОМС осуществляет трансферты в соответствующие территориальные фонды.

По данным карельского Минфина, у ФОМС есть «недостаток средств» в объеме 97 млн руб. на повышение зарплат медработников республики. «В своей части Федеральный фонд ОМС обязательства выполняет — в перечисляемой фондом субвенции [территориальному фонду] полностью учтены объемы, необходимые для исполнения майских указов президента», — возражает представитель ФОМС.

Повышение с 1 октября зарплат врачей, среднего и младшего медперсонала в регионах было обеспечено в том числе за счет субвенций территориальным фондам ОМС из федерального фонда, говорится в письме Минздрава в думский комитет по бюджету. В бюджете ФОМС предусмотрен так называемый нормированный страховой запас — на 2017 год, он составляет 77,7 млрд руб. Из него 1,5 млрд руб. были выделены в виде субвенций территориальным фондам ОМС и распределение дополнительных средств нормированного страхового запаса в 2017 году не планируется, следует из письма.

Автор: Екатерина Копалкина.
При участии: Иван Ткачёв.
Теги: ФОМС , Карелия , майские указы президента
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