Уровень безработицы в России впервые за три года упал ниже 5%

Уровень безработицы в России впервые за почти три года опустился ниже отметки 5%, следует из данных Росстата. В августе 2017 года без работы, по данным официальной статистики, находились 3,792 млн россиян в возрасте 15-72 лет, что составляет 4,9% от общей численности трудоспособного населения России.
По сравнению с предыдущим месяцем число безработных в России снизилось на 2,9%, а в годовом исчислении — на 6,1%.
В предыдущий раз ниже отметки 5% уровень безработицы в России опускался в сентябре 2014 года, составив те же 4,9%.
Общую численность рабочей силы в стране Росстат по итогам августа 2017 года оценил в 76,9 млн человек.
По данным Минтруда, к середине сентября общая численность официально зарегистрированных в органах занятости безработных составила почти 754 тыс. человек, что примерно на 138 тыс. человек меньше, чем годом ранее.
За неделю с 6 по 13 сентября число официально зарегистрированных безработных в России уменьшилось на 1,6%. Снижение численности безработных граждан было зафиксировано в 82 из 85 регионов страны, при этом наибольшими темпами число безработных снижалось в Мордовии, Татарстане, Карелии, Башкирии и т. д. В двух регионах — Ленинградской области и Чечне — был отмечен рост численности безработных.