Бюджет сэкономит на пенсиях 560 млрд руб. за два года

Бюджет в следующие два года сэкономит 560 млрд руб. на пенсиях: этому поспособствуют низкая инфляция, увеличение стажа для выхода на пенсию для чиновников и неиндексация пенсий работающим пенсионерам

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Расходы федерального бюджета по направлению «Развитие пенсионной системы» в предстоящие два года сократятся на 560 млрд руб. относительно ассигнований, заложенных в действующем законе о бюджете, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2018–2020 годы (есть у РБК). Всего расходы федерального бюджета на развитие пенсионной системы в 2018 году составят 3,07 трлн руб. (по сравнению с 3,31 трлн руб., заложенными в законе о бюджете на 2017–2019 годы), в 2019 году — 3,11 трлн руб. (по сравнению с 3,43 трлн руб.). На 2020 год запланированы расходы на пенсионную систему в размере 3,2 трлн руб. — рост на 4% к 2019 году.

Проект трехлетнего бюджета 18 сентября одобрило правительство, до конца сентября документ будет внесен в Госдуму. По направлению «Развитие пенсионной системы» отражаются не только расходы на пенсионное обеспечение гражданских пенсионеров, но и пенсии уволенным с военной и приравненной к ней службы (их пенсионное обеспечение осуществляется через Минобороны, МВД, ФСБ и другие силовые ведомства).

80% расходов на развитие пенсионной системы — это трансферт Пенсионному фонду на выплаты пенсий, и он тоже сокращается: на 264 млрд руб. в 2018 году и на 344 млрд руб. в 2019-м. На пенсиях поможет сэкономить более низкая инфляция, предполагает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. В 2018 году было решено проиндексировать пенсии на 3,7%, сообщил 18 сентября министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, эти меры смогут обеспечить более значимый рост реальных пенсий в следующем году. В действующем законе о федеральном бюджете (на 2017–2019 годы) на следующий год был прописан более высокий уровень индексации — 4%.

Также сэкономить помогут отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам, считает Сафонов, и увеличение стажа, необходимого для выхода на пенсию, для государственных служащих. «Возможно, предполагается, что количество таких лиц будет сокращаться: приняты изменения, увеличен стаж госслужбы, который дает право для выхода на пенсию, он поднимается до 25 лет. Кроме того, в Минобороны обсуждается вопрос об увеличении стажа для досрочного выхода на пенсию для военнослужащих», — говорит он.

При этом трансферт Пенсионному фонду мог быть еще меньше, если бы не увеличение выпадающих доходов фонда из-за установленных для ряда отраслей экономики льготных (пониженных) тарифов страховых взносов. Кроме того, работодатели платят взносы в ПФР за сотрудников по ставке 10% (а не 22%), когда доход работника накопленным итогом с начала года превысит определенную пороговую величину (876 тыс. на 2017 год). Тариф 22/10% продлевается до 2020 года, отмечается в пояснительной записке к проекту бюджета. В 2018 году трансферт на компенсацию этих выпадающих доходов увеличится на 20 млрд руб. и составит 500 млрд руб., в 2019 году — на 25 млрд руб., до 534,3 млрд руб., в 2020 году он составит 582,3 млрд руб. Недополученные доходы Пенсионного фонда вырастут в связи с ожидаемым ростом фонда оплаты труда в стране, согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития.

Также вырастет трансферт в ПФР на выплату социальных пенсий в связи с уточнением темпа роста прожиточного минимума пенсионера в 2018 году до 4,9% (с 4,5%, указанного в действующем законе о бюджете) и на 2019–2020 годы.